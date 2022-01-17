Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что пограничники в аэропорту «Киев», куда он прибыл 17 января, пытались не впустить его на украинскую территорию, но испугались его сторонников. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям», — заявил политик, добавив, что у него забрали паспорт.

Позже экс-президент прошел паспортный контроль в аэропорту Киева, покинул таможенную зону. В ходе обращения к сторонникам он также заявил, что дело о государственной измене против него — это пересечение киевскими властями «красных линий».

Порошенко прибыл в Киев через Польшу на самолете авиакомпании Wizz Air.

Ранее Порошенко заявил, что не позволит украинским властям посадить себя в тюрьму, как это было с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко. Политик подчеркнул, что защищая себя, он будет защищать и Украину.

В середине декабря прошлого года экс-президент покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. «Европейская солидарность» заявляла, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».