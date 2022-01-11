Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Обладательницей «Золотого глобуса» впервые стала трансгендерная актриса 04:45
Отец Джоковича: ничто не заставит моего сына встать на колени 04:41
Американские медики рассказали об основных признаках инсульта 04:31
На Урале семья вернулась с каникул и «потеряла» квартиру 04:30
Эксперт рассказал, как мошенники обманывали россиян в новогодние праздники 04:22
Губерниев: FIS положила огромный болт на беговые лыжи, они их убивают 04:22
Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА 04:04
Россиян призвали не бояться введения продуктовых карточек 03:59
Президент Мексики заразился коронавирусом 03:58
В Нур-Султане вновь появился доступ к проводному интернету 03:53

В МИД Китая заявили, что КНР и Россия не должны допустить хаоса в Центральной Азии

Глава МИД Китая Ван И: КНР и РФ не должны допустить погружение стран Центральной Азии в хаос

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jason Lee/Reuters

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым заявил, что Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН не должны допустить, чтобы страны Центральной Азии погрузились в хаос и войну. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН и дружественные соседи стран Центральной Азии не должны допустить, чтобы Центральная Азия погрузилась в хаос и войну», — заявил китайский министр внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что «Москва и Пекин должны продолжать углублять координацию и взаимодействие, противодействовать вмешательству внешних сил во внутренние дела стран Центральной Азии, а также не допустить, чтобы «цветные революции» и «три силы зла» (терроризм, экстремизм, сепаратизм) вызывали хаос».

Ранее Ван И заявил, что дружественные отношения Китая с Россией не ослабнут ни при каких изменениях ситуации на международной арене.

«Вне зависимости от того, какие изменения будут происходить в мире, китайско-российская дружба, передающаяся из поколения в поколение, будет всегда крепкой», — рассказал китайский дипломат.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть