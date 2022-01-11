В МИД Китая заявили, что КНР и Россия не должны допустить хаоса в Центральной Азии

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым заявил, что Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН не должны допустить, чтобы страны Центральной Азии погрузились в хаос и войну. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН и дружественные соседи стран Центральной Азии не должны допустить, чтобы Центральная Азия погрузилась в хаос и войну», — заявил китайский министр внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что «Москва и Пекин должны продолжать углублять координацию и взаимодействие, противодействовать вмешательству внешних сил во внутренние дела стран Центральной Азии, а также не допустить, чтобы «цветные революции» и «три силы зла» (терроризм, экстремизм, сепаратизм) вызывали хаос».

Ранее Ван И заявил, что дружественные отношения Китая с Россией не ослабнут ни при каких изменениях ситуации на международной арене.

«Вне зависимости от того, какие изменения будут происходить в мире, китайско-российская дружба, передающаяся из поколения в поколение, будет всегда крепкой», — рассказал китайский дипломат.