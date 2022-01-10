В МИД России рассказали, кто мешает диалогу с США

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил в разговоре с РИА «Новости», что США не могут «комфортно» вести переговоры с РФ из-за ряда партнеров по НАТО, которые отличаются русофобией.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — сказал он перед встречей с первым заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман.

Переговоры состоялись 9 декабря в Женеве.

Шерман заявила среди прочего, что Вашингтон не намерен обсуждать безопасность в Европе без европейских союзников. Она предложила отложить разговор на эту тему до до встречи Совета Россия — НАТО в Брюсселе, которая состоится 12 января. Кроме того, вопрос о мире в Европе будет поднят на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Замгоссекретаря также подчеркнула, что США поддерживают право стран самостоятельно выбирать военные союзы.