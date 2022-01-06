Захарова: в Казахстан российские миротворцы поехали по просьбе президента Токаева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ОДКБ направила миротворческие силы в Казахстан в ответ на просьбу главы государства Касыма-Жомарта Токаева.

В своей публикации она обратилась к «либеральной тусовке», которая «зашлась в экстазе» из-за мысли о том, что ввод войск России в Казахстан станет «вторым Афганистаном» для РФ.

Захарова сказала, что ранее эти же «бесстыжие» люди так называли Сирию, но «как всегда вляпались в свое же». И предложила им свою параллель — штурм американского Капитолия 6 января 2021 года.

«Речь идет о коллективных миротворческих силах ОДКБ. Решение принято коллегиально в ответ на просьбу законных властей Казахстана», — отметила представитель МИД РФ.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

5 января на фоне погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Ранее в Госдуме РФ предложили навсегда оставить контингент ОДКБ в Казахстане.