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Спрогнозированы распад США и исчезновение Китая в ближайшем столетии

«Труд»: эксперты оценили геополитические изменения в ближайшем будущем

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Berett Wilber/KCAW

Болгарское издание «Труд» со ссылкой на экспертов предсказало исчезновение ряда стран в ближайшие сто лет. При чем причины исчезновения разные: от повышения уровня моря до культурного и этнического разделения граждан.

По информации издания, наибольшие риски есть для США, Китая и Северной Кореи.

Также подчеркивается, что риск затопления грозит Нидерландам из-за изменений климата. Большая часть этой европейской страны расположена на уровне моря, либо всего на один метр выше него.

Эксперты видят предпосылки того, что Северная Корея может рухнуть из-за недовольства политическим режимом. Есть неподтвержденные данные, что в КНДР уже произошло несколько попыток военного переворота, за этим последовали чистки ближайших соратников Ким Чен Ына и даже членов его семьи.

Эксперты также предсказывают разделение Бельгии — фламандцы и валлоны больше не захотят жить. Валлоны, вероятно, сформируют союз с Францией, а фламандцы стремятся к абсолютной независимости.

Мальдивы, по прогнозам, станут первой страной, которая исчезнет из-за глобального потепления, это может произойти уже в 2085 году.

Глубокие культурные различия и политические разногласия населения США могут стать причиной геополитических изменений. Предсказывается отделение Аляски и Техаса.

Китаю предсказывают экологическую катастрофу и дефицит питьевой воды, которые произойдут до 2050 года.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане из-за изменения климата подорожал плов.

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