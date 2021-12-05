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Арестович рассказал, как Зеленский предотвратил госпереворот

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил информацию о подготовке госпереворота в стране, что «нивелировало» его. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил внештатный советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.

По его мнению, «переворот хорош, когда он внезапен, когда никто об этом не знает».

«Когда его заранее озвучивают, да еще с такого уровня, то пропадает весь смысл это делать. Какие бы действия не были предприняты, все будут говорить, что это и есть переворот. И все будут понимать, как к этому относиться и как действовать. Таким образом, переворот нивелирован. Вспоминаем хорошую буддистскую пословицу, что озвученные демоны слабеют наполовину. А дальше СБУ (Служба безопасности Украины — «Газета.Ru») разберется», — сказал Арестович.

Ранее Зеленский заявил, что спецслужбы уведомили его о том, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот. По его словам, к госперевороту, предположительно, причастен украинский бизнесмен Ринат Ахметов, и на соответствующее мероприятие «выделяются миллиарды долларов». Ряд западных СМИ подали эту информацию как подготовку путча в стране.

Ахметов позднее назвал ложью слова украинского лидера о своем участии в подготовке госпереворота. По его словам, он продолжит «защищать демократию, экономику и свободу слова на Украине как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны».

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