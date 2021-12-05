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Захарова отреагировала на инцидент с лайнером «Аэрофлота» и самолетом ВВС США

Захарова: действия самолета ВВС США над Черным морем создали угрозу гражданской авиации

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия самолета-разведчика ВВС США в небе над Черным морем создали угрозу гражданской авиации. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», — написала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ РФ, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.

Ранее сообщалось, что органы транспортной безопасности начали проверку опасного сближения пассажирского самолета, принадлежащего российской авиакомпании «Аэрофлот» и самолета-разведчика ВВС США в небе над Черным морем.

Инцидент произошел в пятницу, 3 декабря. Летевший из Тель-Авива в Москву пассажирский самолет Airbus был вынужден изменить курс из-за американского военного борта. Уточняется, что самолет разведчик «хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и подлетел на близкое расстояние к гражданскому лайнеру». При этом расстояние между Airbus и американским самолетом по вертикали составляло менее 20 метров, поэтому диспетчеры дали команду пассажирскому лайнеру опуститься на 500 метров и занять более безопасный эшелон.

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