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Американский посол заявил, что Байден не хочет вводить санкции против России

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РИА «Новости»

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что администрация американского президента Джо Байдена не хочет вводить санкции против России, однако решение Вашингтона будет зависеть от Москвы.

Дипломат напомнил, что США накладывали санкции на Россию в областях, где у двух стран «фундаментальные разногласия», а также из-за обеспокоенности российскими действиями, несовместимыми с интересами американской стороны.

Салливан также добавил, что предыдущая администрация главы США «предприняла весомые шаги, чтобы противостоять тем действиям, с которыми мы были глубоко несогласны», а администрация Байдена продолжила этот путь.

«Я знаю из его бесед с [президентом России Владимиром] Путиным в июне — это точно не желание президента Байдена продолжать накладывать санкции на Россию, но это зависит от России, США и союзников, от решения некоторых вопросов, которые стали причиной введения санкций», — сказал он в интервью РБК.

Ранее сообщалось, что Москва пообещала отреагировать на возможные «адские» санкции США.

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Отношения России и США
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