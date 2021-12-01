Глава МИД Турции: санкции против России не помогут Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что санкции против России не «решат проблему» и не помогут Украине в конфликте с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что санкции не решат проблему, это не решило в прошлом. Мы видели, как санкции вводили против ряда стран, иногда мы сами становились объектами санкций, но это не решает проблемы. Если вместо санкций мы, например, выбираем сдерживание, то оно должно быть целенаправленным» — сказал он.

Чавушоглу добавил, что Турция верит в баланс между сдерживанием и диалогом.

Также он отметил, что Анкара находится в контакте с Россией и Украиной и выступает за деэскалацию.

Министр напомнил, что недавно провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Чавушоглу добавил, что в пятницу, 3 декабря, президент Турции Тайип Эрдоган собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция хочет быть посредником в разрешении кризиса между Украиной и Россией. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в офисе Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции стать посредником между Киевом и Москвой.