В Госдуме прокомментировали заявление Минска про союзника в лице России

Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Адальби Шхагошев заявил, что говоря о помощи России в случае обострения ситуации на границе со странами ЕС, Белоруссия играет «чужими мускулами», но честно, поскольку мы ближайшие союзники. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Белоруссия сейчас честно играет «чужими мускулами». Речь идет о России. Он (госсекретарь) прав - наши страны являются ближайшими союзниками», — отметил Шхагошев.

Он добавил, что Россия не занимается провокациями и ведет честную международную политику. Такие заявления напоминают тем, кто этими провокациями занимается, какова роль РФ на международной арене.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в случае, если Евросоюз привлечет силы Североатлантического альянса в миграционную ситуацию на границе с республикой, то за Минском стоит союзник в лице России.

Он также отметил, что несмотря на обострение ситуации у границы республики со странами ЕС и увеличение числа воинских контингентов в сопредельных странах пока преждевременно говорить о реальной угрозе развязывания вооруженного конфликта. По его мнению, правительства Польши и Прибалтики понимают, что развязывать агрессию против Белоруссии — «себе дороже».