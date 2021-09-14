Путин заявил, что многие решения по развитию страны были инициированы «Единой Россией»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством и членами «Единой России» заявил, что многие решения по развитию страны, укреплению экономики и социальной сферы были инициированы ЕР, и по результатам обращений граждан вошли в народную программу партии.

«Это предложение о поддержке и состоявшиеся решения поддержки семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. Речь идет о возможности развития регионов, инфраструктуры, поддержке малого бизнеса. Часть из них уже реализуется», — подчеркнул лидер страны.

По словам Путина, кабмин реализует эти инициативы в нормативные документы, планы и программы.

«Я пригласил представителей «Единой России», чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением. В том числе — с участием Единой России. Важно сохранить слаженную работу между парламентом и Правительством», — сказал российский лидер.

24 августа в Москве прошел второй этап съезда «Единой России», на котором утвердили Народную программу, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму. На первом этапе Съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Владимира Путина в первую пятерку списка партии вошли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.