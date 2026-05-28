«Запрос избирателей»: выборы в Госдуму могут растянуть на три дня

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что голосование на выборах в Государственную думу пройдет в течение трех дней. Об этом пишет РИА Новости.

«ЦИК, скорее всего, примет, исходя из запросов избирателей, решение о проведении ЕДГ (Единого дня голосования) в три дня», — заявила она.

Также глава ЦИК заявила, что участвовать в выборах в Государственную думу без сбора подписей в 2026 году смогут 12 политических партий. Кроме того, Памфилова сообщила, что право участвовать в выборах разного уровня в России имеют 18 политических партий.

Единый день голосования в 2026 году назначен на 20 сентября. В этот день планируется провести выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных органов субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

Предварительно, в семи регионах жители будут выбирать высших должностных лиц субъектов РФ. В 39 регионах пройдет обновление составов региональных парламентов. Еще в 10 муниципалитетах состоятся выборы депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

Ранее Памфилова заявила, что сентябрьские выборы в Госдуму станут самыми сложными за последние годы.

 
