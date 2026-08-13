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«17 месяцев» без новых санкций против России: сенаторы требуют объяснений от команды Трампа

Сенаторы Кунс и Уоррен требуют объяснить отсутствие новых санкций США против РФ
Дональд Трамп
Mark Schiefelbein/AP

Два сенатора-демократа потребовали от администрации Дональда Трампа объяснить, почему Вашингтон фактически приостановил регулярное введение новых санкций против России. По их подсчетам, пауза продолжается «уже 17 месяцев». Чего хотят в сенате, как отказ от ограничений объясняет минфин и почему новый законопроект о санкциях вызывает в США сомнения — в материале «Газеты.Ru».

Сенаторы Элизабет Уоррен и Кристофер Кунс направили письмо госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту. В документе демократы потребовали объяснить, почему почти полтора года американские власти не вводят новые санкции против России.

Сенаторы напомнили о выступлении Бессента в конгрессе в феврале. Тогда министр финансов заявил, что власти хотят «посмотреть, как будут развиваться мирные переговоры». Уоррен и Кунс обратили внимание: уже в мае Марко Рубио говорил о том, что переговоры не принесли результатов.

«Если администрация приостановила регулярные санкции против России из-за мирных переговоров, и эти переговоры зашли в тупик несколько месяцев назад, почему администрация не возобновила плановые и частые санкции США, чтобы восстановить рычаги влияния для достижения справедливого мира в Украине?» — говорится в письме.

Ответ от Рубио и Бессента сенаторы потребовали предоставить до 28 августа.

Уоррен и Кунс также усомнились в необходимости приостанавливать санкционные меры на время переговоров. Они отметили, что в отношениях с другими странами Вашингтон действовал иначе: например, продолжал вводить ограничения против Ирана и Кубы параллельно с переговорами с ними.

По данным сенаторов, при администрации экс-президента Джо Байдена — с февраля 2022 года по январь 2025-го — США ввели 111 раундов санкций против России. А после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года регулярное введение новых ограничений прекратилось.

«Сенаторы заявляют, что администрация приостановила действие регулярных целенаправленных санкций против России в течение 17 месяцев», — пишет Reuters.

При этом последний раз крупные санкции против России США вводили в октябре 2025 года, то есть около десяти месяцев назад: тогда под ограничения попали российские нефтяные компании. Однако эти меры авторы письма считают разовыми и утверждают, что Москва смогла найти способы их обхода.

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Что ответили в администрации Трампа

В министерстве финансов США в ответ на запрос Reuters напомнили о санкциях против российских нефтяных компаний. Представитель ведомства заявил, что администрация Трампа продолжит принимать решения исходя из интересов национальной безопасности США и задачи мирного урегулирования конфликта на Украине.

В Госдепартаменте в свою очередь не стали говорить, готовятся ли новые ограничения. Представитель ведомства заявил Reuters, что Госдеп заранее не объявляет о возможных санкционных мерах.

В августе сенат США принял новый законопроект о санкциях против России, который позволяет Трампу вводить дополнительные «вторичные пошлины» на товары из стран-импортеров российских нефти и газа. Инициатива была направлена в палату представителей, однако ее будущее остается неопределенным. Члены обеих партий выразили сомнения» по поводу этого законопроекта.

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Как пишет Atlantic Council, опасения по поводу документа есть как у демократов, так и у части республиканцев. Они связаны с тем, что закон косвенно позволяет Трампу продолжить «разрушительные торговые войны» с союзниками США, в том числе с Японией и европейскими странами, что в конечном итоге ударит по американским семьям.

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