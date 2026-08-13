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Политика

В сенате США потребовали от Белого дома объяснить отсутствие новых санкций против РФ

Reuters: сенаторы Кунс и Уоррен потребовали объяснить заморозку санкций для РФ
Ken Cedeno/Reuters

Члены верхней палаты конгресса США от Демократической партии Кристофер Кунс и Элизабет Уоррен потребовали от администрации нынешнего президента объяснить отсутствие новых санкций в отношении организаций, которые подозреваются в помощи России при обходе ранее введенных рестрикций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо сенаторов, адресованное Белому дому.

Законодатели обратились к государственному секретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, попросив их объяснить, почему власти приостановили на 17 месяцев введение адресных ограничений против компаний, содействующих обходу антироссийских санкций. Кунс и Уоррен обратили внимание, что решение было принято, несмотря на «отсутствие прогресса» в урегулировании украинского кризиса.

В послании приводятся слова Бессента, который в феврале заявил членам конгресса, что Белый дом хочет дождаться результатов переговоров по Украине перед тем, как возобновить действие ряда санкций. Как отметили сенаторы, Вашингтон вводил рестрикции против Тегерана и Гаваны, и шедшие в тот момент переговоры не стали для него помехой.

Также парламентарии вспомнили о заявлении Рубио, сделанном в мае, об отсутствии результатов в переговорах Москвы и Киева. Кунс и Уоррен выразили уверенность, что на этом фоне Соединенным Штатам следует вновь взяться за регулярное введение санкций ради усиления давления на Россию.

Ранее сенат США проголосовал за введение новых «адских санкций» против России.

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