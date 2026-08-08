Сенат США одобрил «адские санкции» против России. Почему они могут ударить по самим американцам?

Сенат США одобрил новые санкции против России и Ирана, которые могут дать Дональду Трампу право вводить 100%-ные пошлины против покупателей российских энергоресурсов. Кто может попасть под удар и почему в Вашингтоне спорят об эффективности санкций — в материале «Газеты.Ru».

Сенат США одобрил законопроект об ужесточении американских санкций против России и Ирана. Документ поддержали подавляющим большинством голосов: 86 сенаторов проголосовали за, 11 — против.

Теперь законопроект должна рассмотреть палата представителей. Голосование ожидается в сентябре, после окончания летних парламентских каникул.

«Знаковый законопроект»

Документ, который СМИ называют пакетом «адских санкций», дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из пяти стран — импортеров российских нефти и газа .

По данным The Washington Post, в июне крупнейшими покупателями российской сырой нефти были Китай, Индия, Турция, Европейский союз и Мьянма. Крупнейшими покупателями российского природного газа стали ЕС, Китай, Япония, Южная Корея и Турция.

Аналогичные пошлины могут быть введены против пяти стран, которые активнее всего помогают России обходить нефтяные санкции.

Это смягченная версия законопроекта: изначально предлагалось разрешить Дональду Трампу вводить пошлины до 500% на товары из любых стран, которые продолжат покупать российские энергоресурсы.

Законопроект также продлевает санкции против Ирана до 2031 года и предусматривает меры, блокирующие финансирование иранского энергетического и оружейного секторов.

Отдельные ограничения касаются российского финансового и энергетического секторов . Они затрагивают банки, а также арктические СПГ-проекты — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ».

Дополнительные санкции предусмотрены против участников российского «теневого флота» , который, по мнению американских властей, используется для перевозки энергоресурсов в обход западных ограничений.

Компании, которые продолжат торговать с российскими организациями под санкциями, могут быть отключены от системы SWIFT, что существенно ограничит их возможности проводить международные финансовые операции.

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал принятие законопроекта. Он назвал его важным шагом в усилении давления на Москву и поблагодарил американских сенаторов за поддержку Украины.

«Этот знаковый закон является убедительным свидетельством глобального лидерства Соединенных Штатов», — заявил министр.

«Американские семьи будут беднее»

Сенатор Рэнд Пол считает, что предусмотренные законопроектом пошлины ударят по американским потребителям . Он стал единственным республиканцем, проголосовавшим против всего пакета.

«Законопроект составлен так, что его авторы не понимают: он не принесет мира Украине, а скорее намеренно сделает американские семьи беднее, повышая тарифы, которые являются не чем иным, как налогами на импортные товары», — написал Пол.

Директор по военному анализу в Defense Priorities Дженнифер Кавана считает, что новые санкции вряд ли заставят Россию изменить свою позицию.

По ее мнению, Москва уже научилась частично обходить ограничения с помощью небольших банков, посредников, криптовалют, бартера и «теневого флота». Санкции могут нанести России экономический ущерб, но, по мнению Каваны, его будет недостаточно, чтобы заставить Владимира Путина отказаться от своих требований.

«Новый закон с гораздо большей вероятностью укрепит решимость России», — заявила эксперт.

Другой риск связан со 100%-ными пошлинами. Давление на Индию ухудшит ее отношения США, а тарифы против Китая могут привести к ответным мерам — например, ограничениям на поставки редкоземельных металлов — и новой торговой войне.

Член палаты представителей, демократ Грегори Микс также раскритиковал законопроект.

По его словам, в нынешнем виде документ дает Трампу слишком широкие полномочия, которые позволят использовать тарифы в качестве торгового оружия . Микс считает, что законопроект вряд ли поможет сдерживать Россию, но при этом нанесет ущерб самим американцам.

Другой аспект, как пишет The Washington Post, — Трамп сможет отказаться от применения санкций, если он предоставит конгрессу соответствующее объяснение. Поэтому чрезвычайно жесткие ограничения, заложенные в законопроекте, в итоге могут быть смягчены или вообще не вступить в силу.

«Инструмент политического давления»

Одобрение «адских» санкций не означает, что Вашингтон намерен отказаться от диалога с Москвой, считает американист Егор Торопов. По его мнению, США по-прежнему заинтересованы в поиске договоренностей с Россией.

«Угроза их введения используется [Трампом] в качестве инструмента политического давления с целью усилить диалог между странами. И даже в случае реального внедрения очередных торговых санкций в США наверняка разработают исключения для отдельных торговых категорий под предлогом их критической значимости для американской экономики», — считает Торопов.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что новые санкции в первую очередь ударят по самим Соединенным Штатам.

«Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике, и новые репрессалии в текущей ситуации <...> нанесут ущерб прежде всего самим США», — сообщили в российском диппредставительстве.