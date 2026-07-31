Компания SpaceX сознательно игнорирует применение терминалов Starlink Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по территории России. Об этом ТАСС заявил эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

По его словам, ВСУ при установке терминалов на беспилотники используют возможность обойти ограничения на использование Starlink в России, где работа сети блокируется.

«Для этого они врезают в тарелку Starlink цифровой шунт, который на физическом уровне подменяет реальные координаты тарелки на заведомо ложные. <…> Вскрыть подмену не представляет труда, и администрация SpaceX такой информацией обладает», — сказал эксперт.

Кузякин добавил, что SpaceX намеренно игнорирует подобные проблемы ради «политических дивидендов» и финансовой выгоды от продажи оборудования. Конструктор подчеркнул, что подобные решения переводят спутники компании в категорию законных военных целей.

24 июля американский бизнесмен Илон Маск заявил, что уступки в пользу России позволят завершить военный конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Москва не отведет свои войска, а Украина не вернет утраченные территории. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала Маску отключить Starlink на территории Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Миронов призвал «вырубить» Starlink для коренного перелома в СВО.