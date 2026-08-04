Разработанный сенатором Линдси Грэмом законопроект о санкциях против России больше навредит Вашингтону, чем Москве. Об этом пишет Responsible Statecraft.

По мнению авторов, если кто и проиграет от принятия законопроекта, так это США. Страна столкнется с экономической нестабильностью и потерей геополитического влияния, так как третьи страны будут искать альтернативу доллару, который используется как оружие.

В материале отмечается, что желание сенаторов повлиять на Россию через рестрикции не сбудется. Вероятнее всего, новый закон лишь укрепит решимость Москвы и отдалит мир на Украине, говорится в тексте.

30 июня сообщалось, что сенат США преодолел первый процедурный этап на пути к принятию законопроекта о введении новых жестких санкций против России и Ирана.

Законопроект, разработанный при участии сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение 100% пошлин в отношении пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины в размере до 500% на весь импорт из России в США.

Ранее в офисе Зеленского назвали возможные сроки принятия санкций США против России.