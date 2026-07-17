«В честь Линдси»: новые санкции против России получили поддержку большинства в сенате США

Обновленный законопроект о новых санкциях против России, разработанный при участии покойного сенатора Линдси Грэма, поддержал 61 член сената США, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в конгрессе. По данным издания, такого числа голосов достаточно для преодоления процедуры обструкции при рассмотрении документа. Дональд Трамп ранее заявил, что готов подписать закон в память о Грэме, однако окончательного решения пока не принял.

Двухпартийная инициатива по принятию обновленного законопроекта о санкциях против России, предложенного покойным сенатором Линдси Грэмом, получила поддержку более 60 членов сената, сообщает Axios со ссылкой на источники в конгрессе США.

«По данным информированного источника, под инициативой подписались не менее 61 снеатора, включая 39 республиканцев и 22 демократа»,

— пишет издание.

Axios указывает, что такого количества голосов поддержки будет достаточно для преодоления процедуры обструкции («филибастера»), если законопроект будет вынесен на рассмотрение в сенат США.

«Филибастером» в США называют ситуацию, когда оппозиция в одной из палат конгресса намеренно затягивает рассмотрение закона или его принятие бесконечными выступлениями или внесением поправок.

Обновленный документ

Axios отмечает, что речь идет об обновленном законопроекте, который представил в сенат демократ Ричард Блюменталь. При этом инициатива также должна будет получить одобрение палаты представителей конгресса США. Новая версия документа была обпуликована на сайте Блюменталя.

Обновленный законопроект предусматривает введение обязательных санкций против президента России Владимира Путина, высокопоставленных российских чиновников, военного руководства, предпринимателей, госкомпаний, а также зарубежных организаций, которые, по мнению авторов инициативы, оказывают поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу.

Отдельная глава документа посвящена вторичным пошлинам для государств, закупающих российские энергоносители. Вместо ранее предложенной единой ставки в 500% новая редакция предусматривает возможность введения тарифов до 100% при торговле с США в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа, а также пяти стран, которые, по оценке Вашингтона, наиболее активно помогают обходить действующие санкции.

Ограничительные меры предлагается распространить на Банк России, Сбербанк, Газпромбанк и другие российские финансовые организации, а также на крупные СПГ-проекты, включая «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3», их собственников и руководителей.

Кроме того, документ предусматривает санкции в отношении российского так называемого теневого флота, а также иностранных компаний и судов, которые, по версии разработчиков законопроекта, используются для обхода ограничительных мер.

Законопроект также запрещает американским гражданам и юридическим лицам приобретать российские долговые бумаги, осуществлять новые инвестиции в экономику и энергетический сектор России, переводить средства российскому правительству либо в его интересах, а также экспортировать, реэкспортировать или передавать в Россию американские энергетические товары и технологии.

При этом документ сохраняет за президентом США право временно приостанавливать действие санкций, пошлин и других ограничений, если такое решение будет признано отвечающим национальным интересам страны и направлено на рассмотрение конгресса.

Подпишет ли этот закон Трамп?

Издание The Hill писало, что после смерти сенатора Линдси Грэма шансы на принятие законопроекта возросли, так как другие участвовавшие в его разработке политики хотят добиться этого под предлогом увековечивания памяти скончавшегося сенатора.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что у законопроекта есть «хороший шанс» на принятие. Во вторник, 14 июля, Трамп сообщил, что готов подписать документ в память о Грэме.

«Мы серьезно рассматриваем это — в честь Линдси. Он хотел этого больше всего на свете», — сказал Трамп.

При этом окончательное решение он еще не принял.

«Мы говорим о том, что очень скоро примем решение по этому вопросу», — сказал американский лидер.

Незадолго до своей кончины сенатор сообщил коллегам, что якобы заручился поддержкой Белого дома в принятии законопроекта, пишет Axios.

По данным издания The Hill сенаторы добивались принятия законопроекта с 2025 года, однако администрация Трампа заблокировала документ на фоне переговоров с Россией по урегулированию на Украине.