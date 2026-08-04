ВСУ атаковали судно с фруктами из Турции. Анкара потребовала срочно принять меры

В Турции заявили об угрозах продовольственной безопасности из-за атак в Черном море

Турция выступила с официальным заявлением после атаки дронов на два гражданских судна. В Анкаре заявили, что боевые действия начали напрямую угрожать коммерческому судоходству, и предупредили о возможных последствиях для поставок продовольствия. Что известно об ударах ВСУ в Черном море — в материале «Газеты.Ru».

Турция отреагировала на повреждение двух гражданских судов в Черном море после атаки ВСУ. В МИД страны заявили, что боевые действия начали напрямую угрожать коммерческому судоходству, и призвали стороны обеспечить безопасность навигации.

«Мы глубоко обеспокоены эскалацией конфликта между Россией и Украиной в Черном море, которая, несмотря на наши многочисленные предупреждения, затрагивает гражданское судоходство», — говорится в заявлении ведомства.

Турецкие дипломаты предупредили, что дальнейшее ухудшение ситуации может нарушить морские перевозки и сказаться на поставках продовольствия.

В связи с этим турецкая сторона призвала стороны конфликта «к срочному принятию конкретных мер по обеспечению безопасности судоходства в Черном море».

Заявление последовало после атаки на два гражданских судна — Yasar и Nadezhda. Оба принадлежат турецким судоходным компаниям, но зарегистрированы под флагами Панамы и Камеруна. По данным Анкары, суда атаковали после выхода из Новороссийска. Несколько членов экипажей получили ранения.

Что произошло с Nadezhda

Наибольшие повреждения получил ролкер Nadezhda, перевозивший свежие овощи и фрукты из Турции в Россию. По данным турецких СМИ, беспилотники атаковали судно 3 августа примерно в 16:30 мск в 30 морских милях от Новороссийска.

На борту начался пожар. Как сообщили в Главном управленим морских дел Турции, повреждения получили носовая часть и жилой блок экипажа. Всего на судне находились 22 человека, из них 13 — граждане Турции.

В результате удара пострадали четыре моряка, в том числе трое турок. Источник РИА Новости в турецком правительстве сообщал, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Капитан судна Ялчын Шахин рассказал турецким СМИ, что корабль атаковали шесть–семь украинских беспилотников . По его словам, экипаж самостоятельно боролся с пожаром, поскольку российские военные не могли подойти к судну и оказать помощь из-за угрозы новых ударов.

Позже военно-морские силы РФ эвакуировали экипаж в Новороссийск. Турецкие власти сообщили, что продолжают следить за состоянием пострадавших моряков.

За несколько дней до этого затонула «Янина»

Инцидент с Nadezhda произошел спустя несколько дней после атаки на другое гражданское судно. Вечером 31 июля, около 22:00 мск, два украинских морских беспилотника атаковали контейнеровоз «Янина» примерно в 130 морских милях от Новороссийска. Об этом сообщила транспортная группа Fesco, входящая в структуру «Росатома».

После ударов судно получило критические повреждения и затонуло в акватории Черного моря.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что «Янина» — «самый обычный мирный контейнеровоз». Судно находилось в международных водах и перевозило гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов.

«Подобную атаку иначе, чем пиратство и морской разбой, трактовать невозможно», — заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Все 17 членов экипажа успели покинуть контейнеровоз. Шестнадцать моряков спас экипаж проходившего мимо судна Delphinus под командованием капитана из Египта. Еще одного человека эвакуировал вертолет Черноморского флота.