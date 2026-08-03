Дроны ВСУ атаковали турецкое судно с фруктами и овощами в Черном море

Cumhuriyet: дроны ВСУ в Черном море атаковали турецкое судно, следовавшее в РФ

Следовавшее в Россию турецкое судно Nadezhda под флагом Камеруна подверглось атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом сообщает Cumhuriyet.

По данным газеты, судно перевозило свежие овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск. В результате атаки ранения получили четыре моряка, в том числе трое граждан Турции. На судне вспыхнул пожар.

Капитан судна Ялчин Шахин заявил, что атака была совершена с использованием 6-7 украинских беспилотников.

В ночь на 1 августа два морских беспилотника ВСУ атаковали гражданский контейнеровоз «Янина» в Черном море. Судно, принадлежащее логистической компании Fesco (входит в «Росатом»), затонуло. Членов экипажа спасли интернациональная команда судна Delphinus и вертолетчики Черноморского флота. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал удар по теплоходу «пиратством и морским разбоем». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские дроны уничтожили балкер с грузами для ВСУ в Черном море.