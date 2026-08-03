Экипаж турецкого судна эвакуировали в порт РФ после атаки ВСУ

Экипаж судна Nadezhda, которое подверглось атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Новороссийска, эвакуирован в российский порт. Об этом сообщил Минтранс Турции, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что на борту судна находились 22 члена экипажа, 13 из которых — граждане Турции. Состояние троих моряков, по предварительным данным, оценивается как тяжелое.

«Члены экипажа были благополучно эвакуированы в порт Новороссийска военно-морскими силами Российской Федерации», — сообщили в Минтрансе.

Там добавили, что в результате атаки ВСУ повреждены жилые помещения и носовая часть судна, пожар на борту продолжается.

3 августа дроны ВСУ атаковали судно Nadezhda под флагом Камеруна, которое перевозило свежие овощи и фрукты из турецкого Самсуна в Новороссийск. По данным газеты Cumhuriyet, в результате удара ранения получили четыре моряка, в том числе трое граждан Турции. Капитан судна заявил, что атака была совершена с использованием 6-7 украинских беспилотников.

Ранее в Черном море из-за атаки ВСУ затонул теплоход «Янина».