В Турции рассказали о состоянии пострадавших при атаке дронов ВСУ на судно в Черном море

РИА Новости: трое пострадавших при атаке дронов ВСУ на судно в тяжелом состоянии

Три члена экипажа, которые пострадали в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на турецкое судно в Черном море, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Турции.

«Пожар на судне продолжается. По предварительной информации, состояние трех членов экипажа тяжелое», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что всего на борту судна находятся 22 члена экипажа, в том числе 13 граждан Турции. В результате атаки, по его словам, повреждения получили носовая часть судна и жилые помещения.

Об атаке на судно вечером 3 августа сообщила газета Cumhuriyet. По его данным, турецкое судно Nadezhda следовало в Россию под флагом Камеруна. Оно перевозило свежие овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск. В результате атаки ранения получили четыре моряка, в том числе трое граждан Турции. На судне вспыхнул пожар.

Ранее КТК остановил погрузку нефти после атаки дронов на два танкера.