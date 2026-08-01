«Нападение дронов»: в Черном море из-за атаки ВСУ затонул теплоход «Янина»

Два морских беспилотника ВСУ атаковали гражданский контейнеровоз «Янина» в Черном море. Судно, принадлежащее логистической компании Fesco (входит в «Росатом»), затонуло. Членов экипажа спасли интернациональная команда судна Delphinus и вертолетчики Черноморского флота. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал удар по теплоходу «пиратством и морским разбоем». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Теплоход «Янина» затонул в акватории Черного моря в ночь на 1 августа в результате атаки украинских морских беспилотников, сообщает отраслевое издание госкорпорации «Росатом».

«Нападение двух дронов ВСУ на теплоход «Янина» произошло в 130 милях [более 200 км] от Новороссийска. Судно принадлежит [транспортной группе] Fesco (входит в «Росатом»)», — говорится в публикации.

По информации РИА Новости, атака произошла 31 июля около 22:00 мск.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев обратил внимание, что теплоход «Янина» — «самый обычный мирный контейнеровоз» . Судно находилось в международных водах и перевозило гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов.

«Подобную атаку иначе, чем пиратство и морской разбой, трактовать невозможно», — заявил Лихачев.

Все 17 членов экипажа спасены — они организованно покинули судно после того, как оно начало тонуть. Несмотря на опасность со стороны БПЛА, ночью к месту крушения выдвинулось проходящее судно Delphinus с капитаном из Египта и интернациональным экипажем. Команде удалось спасти 16 человек.

«Мир меняется, а понятие «морское братство» продолжает оставаться вечной ценностью!» — подчеркнул Лихачев.

По его словам, последнего члена экипажа нашли позже и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота.

«Вертолетчикам — большое спасибо!» — отметил глава «Росатома».

Экипаж теплохода чувствует себя удовлетворительно , добавил Лихачев.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил атаку ВСУ на контейнеровоз. Политик назвал судно «подсанкционным».

Что известно о теплоходе «Янина»?

Группа Fesco, одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России, приобрела контейнеровоз «Янина» в рамках программы обновления флота в 2021 году, сообщается на странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Длина судна — 142 м, ширина — 22 м. Максимальный вес, который теплоход может безопасно принять на борт, составляет 13 007 тонн.

«Янина» имеет вместимость более 900 TEU (международная единица измерения груза, расшифровывается как Twenty-foot Equivalent Unit — двадцатифутовый эквивалент) — она способна одновременно перевозить более 900 стандартных 20-футовых (шестиметровых) контейнеров.

Судно отправилось в свой первый рейс — в Магадан — 22 сентября 2021 года. На тот момент экипаж судна состоял из 14 человек. 5 октября теплоход перевез в Магадан рекордное для Fesco Magadan Line (регулярная морская линия компании между портами Приморья и Магаданом) количество грузов — более 700 TEU (свыше 700 контейнеров). Кроме того, контейнеровоз стал самым крупным судном, когда-либо заходившим в порт региона.

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21 октября того же года «Янина» во второй раз отправилась в Магадан, приняв на борт более 500 контейнеров. Судно «полностью закрыло потребность региона в грузоперевозках из Владивостока», подчеркнули в компании.

Как сообщается на сайте Fesco, компания имеет в управлении более 30 судов.