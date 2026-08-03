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Политика
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«Мнимая поломка». Латвия закрыла последний пропускной пункт на границе с Белоруссией

В МИД Белоруссии увидели предвыборный ход в закрытии границы Латвией
Radowitz/Shutterstock/FOTODOM

В Минске назвали политически мотивированным решение Латвии закрыть последний автомобильный пункт пропуска на общей границе. Белорусские власти заявили о праве на ответные меры и предупредили о последствиях для международной торговли. Что известно о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Белорусский МИД отреагировал на закрытие последнего автомобильного пункта пропуска на границе с Латвией. В Минске усомнились в версии о техническом сбое. В министерстве назвали это «мнимой поломкой» и заявили, что решение связано с внутриполитической ситуацией в соседней стране.

«В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Беларуси», — заявили в ведомстве.

Белорусская сторона считает, что закрытие пункта пропуска «Патерниеки — Григоровщина» связано с предстоящими выборами в латвийский сейм. В МИД пояснили, что решение принимал лично глава МВД Латвии Янис Домбрава в рамках своей предвыборной кампании — министр официально возглавляет список партии «Национальное объединение» по избирательному округу Видземе.

«В этой же логике находятся и недавние призывы того же министра к латвийским гражданам отказаться от поездок в Беларусь», — говорится в заявлении.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что подобные решения наносят ущерб международной торговле и транзиту между Европейским союзом, Китаем и странами Центральной Азии, а также бьют по экономическим интересам самой Латвии.

Как закрывали границу

31 июля министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава объявил о закрытии пограничного перехода «Патерниеки». По его словам, причиной стали технические проблемы в работе информационных систем латвийской пограничной службы. Министр призвал граждан, которые еще не вернулись домой, воспользоваться другими маршрутами. Сроки восстановления работы пункта пропуска он не уточнил.

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Домбрава также рекомендовал жителям Латвии отказаться от поездок в Белоруссию и тем, кто уже находится на ее территории, как можно скорее покинуть страну.

«В условиях миграционной гибридной войны, развернутой Белоруссией, безопасное передвижение между странами может быть затруднено», — сообщил глава МВД.

С 23:00 31 июля движение через пункт пропуска «Патерниеки — Григоровщина» было полностью остановлено. Это был последний действовавший автомобильный переход между Латвией и Белоруссией после закрытия в 2023 году пункта «Силене — Урбаны».

По данным специализированного Telegram-канала о пересечении границы, с 1 августа через КПП перестали пропускать даже автомобилистов, заранее оплативших электронную очередь, а возможность оформить новую бронь была отключена.

Последствия для транспорта и логистики

После закрытия латвийского перехода транспортные потоки начали перераспределяться на литовское направление. Значительная часть водителей направилась к пункту пропуска «Каменный Лог — Мядининкай», увеличилась нагрузка и на переход «Бенякони — Шальчининкай».

По информации Infotrans Belarus, на литовских пунктах пропуска уже фиксируется большое количество автомобилей с латвийскими и эстонскими регистрационными номерами, которые раньше пересекали границу через «Патерниеки». Ожидается, что нагрузка продолжит расти.

Закрытие перехода осложнило ситуацию и для международных грузоперевозчиков. Если водители легковых автомобилей могут выбрать альтернативный маршрут, то грузовой транспорт привязан к конкретному пункту пересечения границы, указанному в транспортных документах, пишет БелТА.

По данным агентства, в ночь после закрытия КПП часть водителей оказалась на нейтральной полосе между двумя государствами. Белорусским таможенным органам пришлось аннулировать ранее оформленные документы, чтобы автомобили могли вернуться на территорию Белоруссии и выбрать другой маршрут.

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