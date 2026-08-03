«Мнимая поломка». Латвия закрыла последний пропускной пункт на границе с Белоруссией

В Минске назвали политически мотивированным решение Латвии закрыть последний автомобильный пункт пропуска на общей границе. Белорусские власти заявили о праве на ответные меры и предупредили о последствиях для международной торговли. Что известно о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Белорусский МИД отреагировал на закрытие последнего автомобильного пункта пропуска на границе с Латвией. В Минске усомнились в версии о техническом сбое. В министерстве назвали это «мнимой поломкой» и заявили, что решение связано с внутриполитической ситуацией в соседней стране.

«В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Беларуси», — заявили в ведомстве.

Белорусская сторона считает, что закрытие пункта пропуска «Патерниеки — Григоровщина» связано с предстоящими выборами в латвийский сейм. В МИД пояснили, что решение принимал лично глава МВД Латвии Янис Домбрава в рамках своей предвыборной кампании — министр официально возглавляет список партии «Национальное объединение» по избирательному округу Видземе.

«В этой же логике находятся и недавние призывы того же министра к латвийским гражданам отказаться от поездок в Беларусь», — говорится в заявлении.

Отдельно в ведомстве подчеркнули, что подобные решения наносят ущерб международной торговле и транзиту между Европейским союзом, Китаем и странами Центральной Азии, а также бьют по экономическим интересам самой Латвии.

Как закрывали границу

31 июля министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава объявил о закрытии пограничного перехода «Патерниеки». По его словам, причиной стали технические проблемы в работе информационных систем латвийской пограничной службы. Министр призвал граждан, которые еще не вернулись домой, воспользоваться другими маршрутами. Сроки восстановления работы пункта пропуска он не уточнил.

Домбрава также рекомендовал жителям Латвии отказаться от поездок в Белоруссию и тем, кто уже находится на ее территории, как можно скорее покинуть страну.

«В условиях миграционной гибридной войны, развернутой Белоруссией, безопасное передвижение между странами может быть затруднено», — сообщил глава МВД.

С 23:00 31 июля движение через пункт пропуска «Патерниеки — Григоровщина» было полностью остановлено. Это был последний действовавший автомобильный переход между Латвией и Белоруссией после закрытия в 2023 году пункта «Силене — Урбаны».

По данным специализированного Telegram-канала о пересечении границы, с 1 августа через КПП перестали пропускать даже автомобилистов, заранее оплативших электронную очередь, а возможность оформить новую бронь была отключена.

Последствия для транспорта и логистики

После закрытия латвийского перехода транспортные потоки начали перераспределяться на литовское направление. Значительная часть водителей направилась к пункту пропуска «Каменный Лог — Мядининкай», увеличилась нагрузка и на переход «Бенякони — Шальчининкай».

По информации Infotrans Belarus, на литовских пунктах пропуска уже фиксируется большое количество автомобилей с латвийскими и эстонскими регистрационными номерами, которые раньше пересекали границу через «Патерниеки». Ожидается, что нагрузка продолжит расти.

Закрытие перехода осложнило ситуацию и для международных грузоперевозчиков. Если водители легковых автомобилей могут выбрать альтернативный маршрут, то грузовой транспорт привязан к конкретному пункту пересечения границы, указанному в транспортных документах, пишет БелТА.

По данным агентства, в ночь после закрытия КПП часть водителей оказалась на нейтральной полосе между двумя государствами. Белорусским таможенным органам пришлось аннулировать ранее оформленные документы, чтобы автомобили могли вернуться на территорию Белоруссии и выбрать другой маршрут.