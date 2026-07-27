«Отказ закроет въезд в страну». Литва будет требовать от россиян осуждения СВО

МИД Литвы планирует дополнить закон о национальных санкциях новыми ограничениями. В случае их принятия ученым и спортсменам, а также деятелям культуры и образования из России и Белоруссии запретят въезд в балтийскую республику, если они откажутся подписывать документ с осуждением СВО. Также россияне и белорусы столкнутся с запретом на покупку недвижимости в Литве вблизи стратегически важных объектов. В Совете Федерации предупредили, что Вильнюс рискует столкнуться с зеркальным ответом.

Власти Литвы намерены требовать от граждан России и Белоруссии, въезжающих в страну для проведения образовательных, научных, культурно-развлекательных или спортивных мероприятий, подписания декларации с осуждением действий Москвы на Украине, сообщает LRT со ссылкой на министерство иностранных дел балтийской республики.

«Предлагается, чтобы люди, желающие приехать в Литву, подписывали декларацию с осуждением [действий РФ] против Украины <…> Отказ от подписания этого соглашения лишит возможности въехать в страну», — говорится в публикации.

Также будет отказано во въезде в Литву тем представителям сферы культуры, науки, образования и спорта, которые вели свою деятельность в новых регионах России, прямо или косвенно поддерживали специальную военную операцию (СВО) или участвовали в ней, проводили «политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что такие меры позволят точнее отрегулировать участие россиян и белорусов в общественной жизни страны.

«Вводится ясное, прозрачное и единое для всех правовое регулирование, когда принятие решений опирается на объективные критерии», — подчеркнули в МИД.

Как ожидается, это позволит обезопасить общественную деятельность в стране от «пропаганды, искажения истории и формирования нарративов с целью влияния на литовское общество и эксплуатации [перечисленных] сфер в качестве политического инструмента».

Кроме того, МИД Литвы намерен ограничить возможности россиян и белорусов приобретать недвижимость в республике вблизи стратегически важных объектов .

«Предлагается приостановить право граждан России и Беларуси, имеющих вид на жительство в Литве, на приобретение недвижимости, расположенной на территориях, находящихся вблизи объектов или военных полигонов, имеющих важное значение для обеспечения национальной безопасности», — отмечается в материале.

Новые ограничения дополнят закон о национальных санкциях. Сейчас поправки находятся на согласовании. МИД Литвы предлагает, чтобы они вступили в силу 1 января 2027 года.

Читайте также Экс-депутат ЕП объяснил, почему в странах Балтии процветает русофобия 13 января 2025, 11:37

«Без Литвы можно обойтись»

Москва ответит зеркальными мерами на требование Вильнюса к въезжающим гражданам РФ подписывать документ с осуждением СВО, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Мы зеркальные [меры] введем, но надо запомнить, кто инициировал все это. Вот это самое главное. В этом и есть провокация. За ней последует реакция, естественно. Изменится отношение к Литве в Российской Федерации, и оно будет крайне негативным к правительству той страны», — отметил он в беседе с «Абзацем».

В инициативе «литовских соседей», направленной на обострение из без того напряженных отношений между странами, сложно найти хоть какой-то здравый смысл, добавил сенатор.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что выдвигаемые властями Литвы условия «уничтожат» республику.

«Что я могу сказать о требовании Литвы осуждать СВО при въезде в страну? Это государство и так является малопривлекательным местом для поездок нормальных людей. Сейчас Литва окончательно хочет себя уничтожить. Она напоминает о себе, намекает, что туда ехать не надо», — поделился он в разговоре с NEWS.ru.

Милонов обратил внимание, что значимость Литвы в современном мире «настолько ничтожна, что ее непосещение и даже, в принципе, незнание о ее существовании не сделает человека беднее».

«Без Литвы спокойно можно обойтись», — резюмировал парламентарий.