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Политика

МИД Беларуси пообещал несимметричный ответ на закрытие границы Латвией

МИД: Беларусь оставляет за собой право на ответ из-за закрытия границы Латвией
Виктор Толочко/РИА Новости

Пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варнаков заявил, что Минск оставляет за собой право на несимметричный ответ на закрытие границ со стороны Латвии. Об этом сообщает РИА Новости.

Варнаков назвал недружественным шаг Латвии по закрытию границы.

«Белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан республики Беларусь», — пояснил он.

Варнаков уточнил, что вся ответственность за последствия закрытия границы ложится на Ригу.

3 августа на границе Беларуси и Латвии выросла очередь из автомобилей, ожидающих выезда в Евросоюз (ЕС). Как сообщает РИА Новости, рост скопления транспорта связан с приостановкой пропуска через латвийско-белорусскую границу.

Также в момент закрытия границы между Беларусью и Латвией несколько десятков человек оказались в пограничной зоне между странами, где провели сутки без еды и туалетов.

Ранее в Литве обнаружили новый подземный ход через границу с белорусской стороны.

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