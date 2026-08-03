Желающие попасть в Латвию застряли на сутки на границе с Белоруссией

Десятки желающих попасть в Латвию застряли на сутки на границе с Белоруссией

В момент закрытия Латвией КПП «Патерниеки» на границе с Белоруссией несколько десятков человек оказались в пограничной зоне между странами, где провели сутки без еды и туалетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикации в соцсетях.

По данным агентства, в момент закрытия латвийского КПП «Патерниеки» на границе с Белоруссией в так называемой «серой зоне» застряли несколько десятков человек, включая семьи с детьми. Как рассказал один из них, Сергей Шпак, люди провели между границами 24 часа без еды, питьевой воды (латвийская сторона предоставляла лишь техническую) и доступа к туалету, который то открывали, то закрывали. При этом им никто не объяснял ситуацию и не сообщал, как долго продлится ожидание. Спустя сутки Шпака все же пропустили, но он возмутился отсутствием элементарной помощи.

По словам свидетелей, застрявшим между странами людям помогали белорусские пограничники, давали воду, пускали в туалет и магазин дьюти-фри.

31 июля латвийский министр внутренних дел Янис Домбрава заявил, что Латвия закрыла границу с Белоруссией по «техническим причинам».

Ранее в Литве обнаружили новый подземный ход через границу с белорусской стороны.