В России ограничили ввоз армянских цветов

Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении
Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из сообщения следует, что временная мера вступает в силу с 22 мая и будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств.

По данным Россельхознадзора, при ввозе были обнаружены в зараженные цветы — их качество не соответствовало заявленным стандартам.

Как уточняется, решение принято также для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.

На территорию РФ из Армении привозили розы, герберы, гвоздики и альстромерии.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании специальной рабочей группы заявил, что Армения поставляет в Россию до 98% от своего экспорта сельскохозяйственных продуктов. Также на РФ приходится 78% экспорта крепких алкогольных напитков, производимых в Армении.

Ранее Армения подтвердила намерение сохранить российскую военную базу на своей территории.

 
