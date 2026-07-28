«Киев переиграл Трампа». Зачем Зеленскому «похоронный тур» в США?

Во вторник, 28 июля, украинский лидер Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Главы государств могут обсудить предложение о прекращении огня в воздухе. При этом сам визит украинского президента в США связан с участием в похоронах сенатора Линдси Грэма. Для чего на самом деле Зеленский поедет в Вашингтон и что от него может потребовать Трамп — в материале «Газеты.Ru».

Украинский президент Владимир Зеленский совершит визит в США, чтобы принять участие в похоронах сенатора Линдси Грэма и встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. О возможности такой поездки впервые сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

Позже вероятность встречи американского и украинского лидеров подтвердили и американские источники. В субботу, 25 июля, телеканал ABC News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча Трампа и Зеленского состоится во вторник, 28 июля.

«Зеленский и республиканец Линдси Грэм были близки. Зеленский изначально был заинтересован в поездке в США на похороны Грэма, но его команда ждала официального подтверждения графика Трампа от Белого дома», — говорится в сообщении.

Для чего Зеленский едет в США

Агентство Reuters, комментируя предстоящую встречу Зеленского и Трампа в Вашингтоне, сообщило, что в ходе переговоров стороны могут обсудить некое предложение о прекращении огня в воздухе.

«Украинцы и официальные лица США уже обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе, которое должно быть передано российским чиновникам в рамках нового раунда мирных предложений, направленных на прекращение войны. В прошлом Украина уже обращалась к президенту России с предложениями о прекращении огня, но они были отклонены. Однако некоторые полагают, что давление на российскую экономику при помощи украинских беспилотных и ракетных ударов может смягчить позицию Москвы», — пишет агентство.

В Кремле на сообщения Reuters отреагировали скептически. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва пока не получала никакой конкретики по поводу воздушного перемирия с Украиной.

«Пока это не более чем измышления СМИ. Какой-либо конкретики на тему воздушного перемирия нет, как нет конкретики по поводу новых формул по урегулированию на Украине», — сказал представитель Кремля.

Российские эксперты предполагают, что Зеленский едет в Вашингтон с определенными положительными ожиданиями, которые связаны с трансформацией позиции Вашингтона по украинскому конфликту.

«Американская сторона начала постепенно менять свою позицию относительно Украины. Госсекретарь Марко Рубио фактически объявил об отказе от прежней линии переговоров, об отказе поддержать «дух Анкориджа». То есть позиция США уже изменилась — и изменилась в худшую для России сторону», — пояснил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Зеленский в ходе поездки в Штаты будет настаивать на своих прежних требованиях — оказать политическую и финансовую поддержку и продолжить поставки вооружения, но применит новую аргументацию, полагает аналитик.

«Зеленский будет лебезить перед Трампом, это понятно, но при этом использует новую аргументацию, которая основывается на якобы успешной войне дронов против Москвы. Но с Трампом всегда есть фактор непредсказуемости: Зеленский что-то не то сделает, не то скажет, не так посмотрит — и все пойдет не по плану», — заключил Блохин.

При этом поездка в Вашингтон на похороны сенатора Грэма, даже в отрыве от встречи с Трампом, поможет Зеленскому сыграть на американском общественном мнении, уверен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«С одной стороны, Зеленский стремится к тому, чтобы война продолжалась. А с другой — ему для общественного мнения нужна игра, что идет какой-то дипломатический процесс и что вот Россия упирается. Это то, что ему нужно, и это та мысль, которую он будет продвигать», — пояснил он.

Колташов уверен, что Зеленский проведет свою обычную информационную кампанию для воздействия на американское общество и американский политический класс: «Посмотрите, какая Украина, как она героически сражается, дайте ей денег».

Издание Axios также отмечает, что визит в Вашингтон дает Зеленскому возможность укрепить поддержку Украины в конгрессе США после смерти одного из самых влиятельных сторонников Киева в сенате.

«Зеленский будет в Вашингтоне на похоронах сенатора Линдси Грэма, который был одним из самых ярых сторонников Украины в конгрессе. Визит в Штаты даст украинскому лидеру возможности вернуть часть поддержки, что была утрачена со смертью Грэма», — говорится в сообщении издания.

Что Трамп может потребовать от Украины

Эксперты также отмечают, что фон встречи Трампа и Зеленского кардинально поменялся и у США уже не так много козырей для того, чтобы решить ситуацию вокруг Украины.

«Внешнеполитическая ситуация кардинально изменила возможности США. Американцы завязли на Ближнем Востоке. Трамп до иранской войны и после иранской войны — это два совершенно разных Трампа. У Трампа до иранской войны были механизмы давления на Россию или Украину. Сейчас они сломаны. Поэтому пока совершенно непонятно, как будет складываться диалог Трампа и Зеленского. Они слишком много друг от друга хотят, но слишком мало могут дать», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» Василий Колташов.

Политолог, американист Александр Асафов добавил, что во время встречи Трампу важно показать, что он все держит по контролем, что он все еще понимает, что делать с украинским конфликтом.

«Повестка Зеленского понятна, она всегда одинаковая: деньги, оружие и включение в конфликт любыми другими способами, возможностями и так далее. С Трампом все тоже достаточно ясно, он хочет поддержать иллюзию о том, что он все контролирует, даже украинский конфликт», — отметил эксперт.

Он уверен, что американский президент будет играть свою обычную роль и говорить, что разрешение украинского конфликта близко, повторит какие-то из заявлений госсекретаря Рубио, которые тот сделал после контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Однако на самом деле решения у Трампа не было и нет, считает Асафов.

Дуализм американцев

Незадолго до поездки Зеленского в Вашингтон в Кремле отметили «дуализм» в позиции президента США по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В американской позиции мы наблюдаем дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное — не наше дело. С другой стороны, США заявляют о своей готовности способствовать переговорам. В этой части, конечно, нам это импонирует, и мы используем эту готовность для поддержания диалога с ними», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по разрешению конфликта будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России.

Разбирая причины изменения позиции США за минувший год, политолог Константин Блохин пришел к выводу, что ситуация на поле боя не укрепила интерес Штатов к переговорам.

«Американцы думали, что Москва с Украиной разберется достаточно быстро, что они уже выступят в роли спасителей для Киева на переговорах. Но год прошел. Появился Иран — Украина отошла на второй план. Все на Украине продвигается постепенно, а потому американцы просто потеряли интерес», — констатировал Блохин.

При этом у экспертов создалось ощущение, что Киев «перехитрил» американцев в плане поддержки.

«Я пессимистически с позиции интересов России смотрю на предстоящий визит. Дело в том, что по многим соображениям Киев в лице Зеленского давно переиграл Трампа. И словесно вся поддержка со стороны Вашингтона будет Киеву оказана, что-то будет сделано и с военной точки зрения», — пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По мнению Васильева, США продолжают оказывать поддержку гибридной войне Киева.

«Только подумайте, украинские дроны, может быть, запускаются со стороны Украины, но наводятся-то они американцами. По существу, американцы сейчас отказались от «духа Анкориджа» и хотят побудить Москву к принятию уступок, когда говорят о новых подходах в переговорах», — отметил политолог.

Он также указал на внутриполитические причины позиции Трампа по поддержке проукраинской позиции.

«Если бы США действительно хотели надавить на Украину и добиться соглашений, Трамп сделал бы это за 24 часа. Но по внутриполитическим соображениям Трампу сейчас важно продемонстрировать, что он Украину поддерживает. Это фактор, который позволит сохранить контроль над палатой представителей и сенатом. Трамп ищет компромисса с демократами, и эти компромиссы могут быть достигнуты только за счет Украины. По существу, он встал на украинскую сторону, по крайней мере до 3 ноября, пока не продут выборы», — заключил Васильев.