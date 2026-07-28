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Политика

Зеленского, Нетаньяху и Стубба отсадили от Трампа на церемонии прощания с Линдси Грэмом

Зеленского отсадили от Трампа на церемонии прощания с Линдси Грэмом
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского отсадили на несколько рядов от американского лидера Дональда Трампа на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Запись мероприятия опубликована на портале C-Span.

Церемония прощания состоялась в Вашингтонском Национальном Соборе. Зеленский и исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига сидели в пятом ряду. Рядом с ними разместили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Финляндии Александра Стубба.

Трамп, его сын Эрик и жена Мелания, вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава американского минфина Скотт Бессент, спецпосланник Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс сидели на первом ряду. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и ряд других высокопоставленных чиновников разместились во втором.

28 июня Трамп провел встречу с Зеленским в Белом доме. Переговоры продлились около часа.

Позже президент Украины заявил, что обсудил с американским лидером производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Ранее в Белом доме дали оценку встречам Трампа с Зеленским и Нетаньяху.

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