Многомиллионные потери: Армения протестует после запрета на ввоз в Россию продукции

В Армении отвергли претензии Россельхознадзора к местной молочной продукции. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов заявил, что проверки не выявили нарушений. Ранее российское ведомство ограничило с 27 июля ввоз и транзит всей молочной продукции из республики, отметив, что Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей. Тем временем в Армении идут протесты аграриев, которые уже несут многомиллионные потери. Что говорят эксперты о причинах кризиса и как на ситуацию реагирует Евросоюз — в материале «Газеты.Ru».

В Армении не согласились с решением Россельхознадзора полностью остановить поставки молочной продукции. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов заявил, что совместные проверки не подтвердили претензии российской стороны к местным производителям.

Ранее Россельхознадзор заявил, что с 27 июля ввоз и транзит всей молочной продукции из Армении будет запрещен. Ведомство потребовало прекратить оформление ветеринарных сертификатов на поставки в РФ.

«В очередной раз подтверждается, что Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей, в том числе из-за последствий реформы правительства 2019 года», — отметили в ведомстве.

Кроме того, российская сторона заявила о риске поставок сливок, реэкспортированных из третьих стран, под видом армянской продукции.

В Ереване ответили, что в ходе проверки, которую армянские специалисты проводили совместно с российскими, не обнаружили молоко больных коров а также сырья из третьих стран . Армянский регулятор отметил, что Россельхознадзор пока не представил окончательные результаты.

В инспекции также заявили, что регулярно проверяют производителей и отслеживают всю цепочку — от поступления сырья до выпуска готовой продукции.

«В случае выявления несоответствий инспекционный орган приостанавливает производственную деятельность до устранения выявленных нарушений, а опасные партии изымаются из оборота и уничтожаются», — подчеркнули в ведомстве.

Тем временем Армения может лишиться более 80% своих доходов от экспорта сыра, если потеряет российский рынок, сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные статистических служб. По итогам 2025 года доход страны от этих поставок на мировые рынки составил $16,4 млн, из которых на Россию приходится $13,5 млн. Агентство отмечает, что РФ является крупнейшим покупателем сыра у Армении.

Протесты выходят за рамки молочного спора

Конфликт вокруг поставок молочной продукции развивается на фоне более широких проблем армянского агропромышленного комплекса.

21 июля у здания правительства в Ереване прошла акция рыбоводов. Участники заявили, что отрасль оказалась на грани коллапса из-за остановки сбыта. По их словам, на складах, в холодильниках и хозяйствах накопилось около 15 тыс. тонн живой рыбы и замороженной продукции. Часть этих партий ранее была возвращена с российской границы после того, как Россельхознадзор в июне ограничил импорт армянской форели.

Как сообщает «Sputnik Армения», председатель Союза рыбоводов Армении Гор Григорян заявил, что быстро переориентировать экспорт на европейский рынок пока невозможно.

«Европейский рынок для нас пока остается недоступным. Реализовать имеющиеся у хозяйствующих субъектов объемы продукции, в частности около 15 тысяч тонн живой рыбы, а также продукцию, находящуюся в холодильниках и возвращенную при следовании в Россию, в настоящее время нереалистично», — сказал он.

Предприниматели потребовали встречи с вице-премьером Армении и предложили предоставить отрасли возвратные субсидии, которые позволили бы обслуживать кредиты и избежать банкротств.

За день до этого, 20 июля, в Араратской области протестовали производители овощей. Фермеры перекрыли трассу Ереван — Ерасх, заявив, что перерабатывающие предприятия перестали закупать томаты. По данным News.am, представители заводов объяснили это переполненными складами после ограничений на экспорт овощей в Россию. Как отмечает EADaily, до 98% армянских овощей поставлялось именно на российский рынок.

«Наши помидоры предназначены для заводов, но их не закупают, говорят: продукцию не сможем экспортировать, так зачем закупать? У меня сейчас 60 тонн висят мертвым грузом, и я не знаю, что делать»,

— рассказал журналистам фермер Артак Арутюнян.

Политолог Артур Атаев в комментарии «Царьграду» не исключил, что экономические проблемы могут привести к расширению протестной активности в республике. Проблемы с урожаем показывают, что обещания Евросоюза о поддержке не работают, отметил он.

«Россия для Армении в данном случае была своеобразным спасательным кругом. В буквальном выражении. Теперь все. Кончилось — расплачиваются», — заявил Атаев.

Политика или качество?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ограничения на поставки армянской продукции в Россию политизированными. По его словам, такие меры формируют негативное отношение к Евразийскому экономическому союзу среди граждан республики.

«Думаю, что лучший шаг сейчас — отказаться от всяких ограничений. Боюсь, что это создаст некоторые негативные сантименты в Армении по направлению к ЕАЭС», — заявил он.

В России отвергают подобные заявления. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил в интервью «Российской газете», что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с нарушениями требований безопасности. По его словам, в Армении отсутствует эффективная система внутреннего контроля за производством.

«Причины ограничений лежат в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики», — подчеркнул Данкверт.

Реакция Евросоюза

Кризис совпал с курсом Еревана на диверсификацию внешней торговли. В июне Евросоюз утвердил выделение Армении первого транша финансовой помощи в размере 34 млн евро. Средства планируется направить на модернизацию ветеринарных лабораторий, поддержку фермерских хозяйств и адаптацию производителей к фитосанитарным требованиям ЕС.