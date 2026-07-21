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Общество

Армянские фермеры перекрыли дорогу из-за проблем со сбытом урожая

В Армении фермеры перекрыли трассу Ереван-Ерасх из-за проблем со сбытом урожая
TV

Армянские фермеры перекрыли автотрассу Ереван – Ерасх, ведущую в Иран, требуя решить проблему со сбытом урожая. Об этом сообщает портал News.am.

Накануне жители Араратской области пожаловались на то, что не могут реализовать десятки тонн продукции. Один из фермеров рассказал, что у него на полях находятся 60 тонн помидоров, но предприятия отказываются их покупать. Он отметил, что такая ситуация повторяется каждый год, и власти обещали, что в этом году она не повторится.

По словам протестующих, министр экономики Геворг Папоян обещал решить проблему с помидорами и огурцами, но ничего не было сделано.

При этом они согласились открыть дорогу примерно через 15 минут.

Кроме того, протестная акция проходит с самого утра у здания правительства Армении, Как сообщает портал, там собралось несколько десятков рыбоводов, которые жалуются на проблемы с экспортом.

Ранее Россия заподозрила Иран в поставках цветов из Армении.

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