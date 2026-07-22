В Кремле отреагировали на назначение нового главнокомандующего ВСУ

Назначение нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) не поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он высказался о ситуации в ходе регулярного брифинга с журналистами.

«Не думаю, что это (смена главкома ВСУ. — «Газета.Ru») приведет к каким-то изменениям на фронтах. Динамика там хорошо известна: наши вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что сейчас невооруженным глазом видно, как украинские власти «потряхивает изнутри».

21 июля главнокомандующего ВСУ Александра Сырского отправили в отставку «под давлением» протестных акций в поддержку уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова. СМИ писали, что Федорова отстранили от должности именно из-за конфликта с Сырским. Украинский лидер Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главкомом армии страны. Чем известен военачальник — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-главком ВСУ Залужный обратился к Драпатому с предупреждением.