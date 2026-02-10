Главу МИД Украины Сибигу обвинили в попытках командовать лидерами ЕС

Журналист Фази раскритиковал Сибигу за слова о запрете въезда ветеранов СВО в ЕС

Американский журналист Томас Фази раскритиковал министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, призвавшего запретить участвовавшим в специальной военной операции (СВО) россиянам въезжать в страны — члены Европейского союза (ЕС). Он прокомментировал заявление украинского чиновника в своем аккаунте в социальной сети X.

«Представитель страны, которая не входит в ЕС, пытается командовать лидерами союза», — отметил журналист.

9 февраля Сибига на своей странице в социальной сети X опубликовал пост с призывом запретить гражданам России, принимавшим участие в СВО на Украине, въезжать в европейские страны. По словам дипломата, эта мера якобы позволит обеспечить «долгосрочную национальную безопасность» государств — членов Евросоюза. Министр призвал коллег из ЕС серьезно отнестись к его инициативе.

В конце января газета Politico со ссылкой на дипломатические источники написала, что Эстония предложила запретить въезд в страны — члены Европейского союза для российских ветеранов спецоперации на Украине. Как выяснили журналисты, в Таллине опасаются, что тысячи людей с боевым опытом после завершения конфликта могут попытаться пересечь границу.

Ранее ряд государств — членов ЕС перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан России.