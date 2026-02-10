Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Главу МИД Украины Сибигу обвинили в попытках командовать лидерами ЕС

Журналист Фази раскритиковал Сибигу за слова о запрете въезда ветеранов СВО в ЕС
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский журналист Томас Фази раскритиковал министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, призвавшего запретить участвовавшим в специальной военной операции (СВО) россиянам въезжать в страны — члены Европейского союза (ЕС). Он прокомментировал заявление украинского чиновника в своем аккаунте в социальной сети X.

«Представитель страны, которая не входит в ЕС, пытается командовать лидерами союза», — отметил журналист.

9 февраля Сибига на своей странице в социальной сети X опубликовал пост с призывом запретить гражданам России, принимавшим участие в СВО на Украине, въезжать в европейские страны. По словам дипломата, эта мера якобы позволит обеспечить «долгосрочную национальную безопасность» государств — членов Евросоюза. Министр призвал коллег из ЕС серьезно отнестись к его инициативе.

В конце января газета Politico со ссылкой на дипломатические источники написала, что Эстония предложила запретить въезд в страны — члены Европейского союза для российских ветеранов спецоперации на Украине. Как выяснили журналисты, в Таллине опасаются, что тысячи людей с боевым опытом после завершения конфликта могут попытаться пересечь границу.

Ранее ряд государств — членов ЕС перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан России.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!