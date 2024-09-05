«Клон» Порошенко и критик «Катюши»: кто такой новый глава МИД Украины Андрей Сибига Слуцкий не нашел плюсов в замене главы МИД Украины Кулебы на Сибигу

Верховная рада утвердила Андрея Сибигу на пост министра иностранных дел Украины вместо Дмитрия Кулебы. Рокировка в руководстве дипкорпуса республики не стала неожиданностью — слухи о ее подготовке ходили еще с весны. Сибига работал в МИД Украины почти 30 лет, отслужил послом Киева в Турции и три года занимался вопросами внешней политики в качестве заместителя Андрея Ермака в офисе Владимира Зеленского. Что известно о новом министре иностранных дел Украины — в материале «Газеты.Ru».

Переводчик-дипломат

Андрей Сибига — 49-летний уроженец города Зборова (Тернопольская область Украины), отучился во Львовском государственном университете им. Ивана Франко на юриста, переводчика с английского языка и специалиста по международным отношениям. В конце 90-х годов он заступил на работу в МИД Украины. За свою дипломатическую карьеру успел дослужиться от атташе отдела государственно-правовых вопросов договорно-правового управления до посла Киева в Турции, а затем и заместителя министра иностранных дел Украины.

Зарубежная работа Сибиги не ограничивалась только Турцией. В разные годы дипломат был вторым и первым секретарем по консульским вопросам и советником посланника при посольстве Украины в Варшаве. Кроме того, занимал пост директора департамента консульской службы МИД страны.

При этом в период с 2021 по 2024 год Сибига отступил от работы во внешнеполитическом ведомстве республики ради места в офисе украинского лидера Владимира Зеленского. В администрации дипломат занял место заместителя ее руководителя Андрея Ермака. Вплоть до весны 2024 года курировал вопросы внешней политики и развития стратегического партнерства, а затем был утвержден на должность замминистра иностранных дел Украины.

Возвращение Сибиги в МИД страны местные СМИ изначально оценивали как подготовку к замене главы ведомства Дмитрия Кулебы. Самого дипломата называли ставленником Ермака, рассматривая ситуацию в целом как усиление его влияния. Ожидаемая рокировка произошла 5 сентября, когда Верховная рада согласовала отставку Кулебы и назначение нового министра. Кандидатуру Сибиги предложил украинский лидер Владимир Зеленский, что и утвердил парламент.

«Двойник Порошенко»

За почти 30 лет дипломатической работы новый глава МИД Украины приобрел несколько наград, в частности орден «За заслуги» II степени и III степени. Сибигу сложно назвать очень знаменитым — по информации «Страна.ua», его не раз путали с экс-президентом Украины Петром Порошенко из-за внешнего сходства. Казусы стали возникать после его перехода в офис украинского лидера: журналисты начали задаваться вопросом, что бывший глава государства делает рядом с Зеленским.

Впрочем, дипломат отметился несколькими скандальными историями. Например, будучи послом Украины в Турции, Сибига столкнулся с критикой в социальных сетях за то, что пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни «Катюша» во время передвижного концерта по случаю Дня Победы.

В качестве руководителя украинской дипмиссии в Анкаре он также обвинял Россию в попытке исказить «историческую правду» за счет празднования 9 Мая. Тогда Сибига заявил, что «Россия <...> цинично искажает историческую правду, представляя себя в роли главного «антифашиста»». Дипломат также назвал Москву причиной конфликтов на всем постсоветском пространстве и вообще жаловался на «информационную войну» против Украины. При этом послом в Турции Сибига был с 2016 по 2021 год.

С началом специальной военной операции России на Украине риторика дипломата в отношении Москвы не сильно изменилась. Уже в качестве замглавы офиса Зеленского Сибига допускал возможность «переговоров» по Крыму.

«Все земли должны быть возвращены, никаких территориальных компромиссов. Когда мы достигаем стратегических целей, когда мы, например, выходим на админграницу, мы говорим, что потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма. Но я совершенно не исключаю и военный способ», — отмечал заместитель Ермака.

По переговорам с Россией в целом Сибига призывал к «тяжелому обсуждению» не только каждого слова, но и запятой. А западную поддержку Украины, в особенности военную, привязывал к успехам ВСУ на фронте.

«Уровень западной поддержки зависит от нашего успеха. Чем большего мы добьемся на поле боя, тем больше мы получим от партнеров», — подчеркивал Сибига.

Как к назначению Сибиги отнеслись в России

В Москве изменения в украинском правительстве встретили без особых ожиданий. Еще в момент появления информации об отставке Кулебы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что она не повлияет на перспективы переговоров с Украиной.

«Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», — заметил представитель Кремля.

На назначение Сибиги на место главы МИД Украины уже отреагировал лидер ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, никаких позитивных движений в диалоге Москвы и Киева от этого не будет.

«Если просроченный Зеленский введением в игру Сибиги пытается таким образом изменить позицию стран Глобального юга в отношении событий на Украине — причин и следствий, ничего у него не получится. Глобальное большинство сегодня прекрасно понимает, кто есть кто, выступает против гегемонии коллективного Запада и прокси-войны против России руками украинцев», — заключил лидер либерал-демократов.

Отчасти согласны с этим и украинские СМИ, в которых перестановки в правительстве республики называются не более чем пиар-акцией на фоне фактически полного контроля за всеми институтами власти со стороны администрации президента.