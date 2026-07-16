«Потери будут ощутимыми»: Черногория отменит безвиз для россиян?

Черногория может отменить безвизовый режим для россиян и белорусов уже с 1 октября. По данным издания DAN, введение виз станет первым шагом к гармонизации визовой политики страны с правилами ЕС, что необходимо для вступления в союз. Ранее о подобном шаге уже заявляли в Сербии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда говорил, что на подобные меры обычно следует симметричный ответ.

Черногория может вскоре отменить безвизовый режим с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило DAN со ссылкой на источники в правительстве страны.

По данным издания, введение виз станет первым шагом к гармонизации визовой политики Черногории с правилами Европейского союза. О том, что страна намерена это сделать, еще в конце 2025 года заявлял президент Яков Милатович. При этом он признавал, что Подгорица пытается отсрочить принятие этого решение, чтобы туристический сектор Черногории оставался жизнеспособным. По его словам, страна зависима от российских туристов и инвесторов. Как писал «Ъ», доходы от туризма составляют 26% ВВП Черногории, ежегодно страну посещает около 230 тыс. россиян.

В ноябре в посольстве Черногории РФ заявляли, что Подгорица должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Однако в апреле 2026-го вице-спикер парламента страны Николла Камадж говорил, что окончательное решение по визовому режиму еще не принято.

Сейчас россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней на основании соглашения о взаимных поездках от 2008 года. Однако если решение об отмене безвизового режима все-таки примут, оно может вступить в силу уже 1 октября.

В дальнейшем визовый режим распространится и на другие страны — Турцию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн и т.д. Полностью же согласовать визовую политику с требованиями Евросоюза в Черногории пообещали до конца 2027 года.

Издание уточнило, что Подгорица планирует организовать оформление виз через компанию VFS Global. В начале июля Ассоциация туроператоров России сообщала об открытии визовых центров Черногории в восьми городах РФ. При этом, как отмечали тогда в АТОР, открывшиеся визовые центры ориентированы в основном на граждан третьих стран, а не россиян.

«Рискуют потерять туристов и доходы»

Как рассказал «Газете.Ru» эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов, за первое полугодие 2026-го турпоток из России в Черногорию уже снизился на 3-4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его мнению, это могло быть вызвано обсуждением введения визового режима. Новый же виток дискуссии, полагает эксперт, может спровоцировать отток 5-6% российских туристов — даже без фактического принятия решения .

«Черногория сохраняет репутацию одного из самых удобных европейских направлений для российских туристов благодаря географической близости, мягкому климату, природному разнообразию и привычному формату самостоятельного отдыха. Однако ключевое преимущество страны — безвизовый въезд — постепенно превращается из стабильного актива в зону неопределенности. Каждая новая волна слухов о возможном введении виз вызывает настороженность среди путешественников и, что важнее, уже начинает отражаться на реальной туристической статистике», — пояснил он.

По словам Абасова, российский сегмент для Черногории заметен, но не критичен в глобальном масштабе. Впрочем, потеря даже небольшой доли туристов может стать для страны болезненной и привести к большим экономическим последствиям.

«Потери будут ощутимыми для частного сектора размещения — апартаментов и вилл, где сосредоточена значительная доля загрузки именно за счет россиян. При этом для российского рынка эффект окажется минимальным: открыты десятки альтернативных стран, генерирующих многомиллионные турпотоки. Для Черногории же, где туризм формирует около 25% ВВП, сокращение российского присутствия обернется прямыми экономическими потерями. <...> Дальнейшая динамика полностью зависит от практических решений Подгорицы: чем дольше сохранится безвизовый режим, тем выше шансы удержать российский сегмент на текущем уровне. В противном случае страна рискует потерять не только туристов, но и заметную долю доходов», — заключил специалист.

Вслед за Сербией

Черногория не первая страна, которая решилась на такой шаг. Ранее о синхронизации визовой политики с Евросоюзом заявляли и в Сербии. Глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщал, что власти страны начали обсуждать введение визового режима для россиян.

«Есть заявления, чтобы к концу 2026-го сделать все это. Но, насколько я знаю, все это должно быть выполнено за полгода до вступления в ЕС. Но мы находимся еще далеко от вступления, поэтому реализация этих обязанностей тоже далеко», — уточнял он.

Посол РФ в Сербии Александр Бочан-Харченко назвал решение Сербии вопросом выбора республики. В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что подобные меры обычно симметричны.