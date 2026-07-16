«Нишевое направление»: в РСТ оценили, поедут ли россияне в Черногорию после отмены безвиза

За первое полугодие 2026 года турпоток россиян в Черногорию снизился на 3-4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что могло быть спровоцировано в том числе обсуждением введения визового режима. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

«Черногория сохраняет репутацию одного из самых удобных европейских направлений для российских туристов благодаря географической близости, мягкому климату, природному разнообразию и привычному формату самостоятельного отдыха. Однако ключевое преимущество страны — безвизовый въезд — постепенно превращается из стабильного актива в зону неопределенности. Каждая новая волна слухов о возможном введении виз вызывает настороженность среди путешественников и, что важнее, уже начинает отражаться на реальной туристической статистике. Хотя полные данные по национальному составу туристов за первое полугодие 2026 года пока отсутствуют, общая динамика турпотока в Черногорию демонстрирует умеренное, но заметное снижение. За январь–май текущего года прибытия и ночевки сократились на 3–4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он.

Абасов уточнил, что очередной виток обсуждения отмены безвизового режима может спровоцировать отток 5-6% российских туристов даже до фактического принятия решения. По его словам, россияне в 2025 году заняли второе место после сербов по числу иностранных ночевок в Черногории — это 16,4 % от общего объема.

«Очередной всплеск дискуссий о визах, по оценкам экспертов, грозит дополнительным оттоком российских туристов на уровне 5–6 % даже без фактического введения визового режима. Россияне, привыкшие к гибким условиям поездок, оперативно переориентируются на более предсказуемые и дружественные направления, где туристические потоки измеряются миллионами, а административные барьеры отсутствуют. Цифры подтверждают, что российский сегмент для Черногории заметен, но не является критичным в глобальном масштабе. За январь–август 2025 года прибытий из России было зафиксировано более 123 тысяч, что на 6,3% больше, чем за тот же период 2024 года. В масштабах всего российского выездного туризма Черногория остается нишевым направлением с объемами в сотни тысяч, а не миллионы поездок», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что для Черногории потеря даже небольшого сегмента туристов может оказаться болезненной и привести к большим экономическим потерям.

«Введение виз, если оно состоится в прогнозируемые сроки, усилит негативный тренд: дополнительные бюрократические процедуры снизят привлекательность спонтанных поездок, что особенно чувствительно для индивидуальных туристов, которые составляют основу российского потока. Потери будут ощутимыми для частного сектора размещения — апартаментов и вилл, где сосредоточена значительная доля загрузки именно за счет россиян. При этом для российского рынка эффект окажется минимальным: открыты десятки альтернативных стран, генерирующих многомиллионные турпотоки. Для Черногории же, где туризм формирует около 25 % ВВП, сокращение российского присутствия обернется прямыми экономическими потерями», — заявил он.

Абасов напомнил, что власти страны на протяжении последних лет неоднократно заявляли о намерении максимально оттягивать любые визовые изменения, чтобы защитить туристическую отрасль.

«Пока безвизовый режим сохраняется, и сезон 2026 года проходит без резких потрясений, однако повторяющиеся информационные волны уже сформировали устойчивый негативный фон, который влияет на выбор туристов. В итоге Черногория сохраняет потенциал как устойчивое нишевое направление для россиян, ценящих Адриатику и независимый отдых. Но без сохранения текущих условий въезда поток будет неизбежно сокращаться, перетекая в более доступные рынки. Дальнейшая динамика полностью зависит от практических решений Подгорицы: чем дольше сохранится безвизовый режим, тем выше шансы удержать российский сегмент на текущем уровне. В противном случае страна рискует потерять не только туристов, но и заметную долю доходов, а для российского путешественника это станет лишь поводом выбрать другую, более гостеприимную альтернативу», — заключил он.

16 июля издание «Дан» сообщило, что Черногория может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 октября 2026 года — это необходимо, чтобы синхронизировать свою политику с правилами Евросоюза к концу 2027 года. Для приема заявлений на визы власти, как утверждает Dan, планируют привлечь компанию VFS Global.

Полное согласование визовой политики ожидается после вступления в ЕС, но правительство предложило частичную гармонизацию визовых правил в качестве подготовительного шага. К декабрю этого года Черногория должна начать работу по сбору биометрических данных в соответствии с требованиями будущего членства в Шенгенской зоне.

В начале месяца сообщалось, что в восьми городах России открылись визовые центры Черногории. Пункты приема документов открыли в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске.

Ранее стало известно, что назван город с самым высоким ростом спроса среди туристов из России.