В России появилась возможность получить визу для поездки в Черногорию

В восьми городах России открылись визовые центры Черногории. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале со ссылкой на данные VFS Global.

Пункты приема документов заработали со 2 июня в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. Запись на подачу ведется через официальный сайт компании.

В центрах принимают заявления на черногорские визы всех типов — краткосрочные и долгосрочные. Консульский сбор для всех категорий одинаков и составляет €35.

В АТОР напомнили, что российским гражданам и обладателям белорусских паспортов разрешено посещать Черногорию без оформления визы, если срок пребывания не превышает 30 дней. Для более длительной поездки надо либо предварительно получить визу, либо по истечении безвизового месяца выехать в соседнюю страну и вернуться, получив новый 30-дневный штамп.

В VFS Global пояснили, что открывшиеся визовые центры ориентированы в основном на путешественников с гражданством третьих стран — Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, — проживающих в РФ. Всем им для посещения Черногории требуется оформлять въездную визу.

Ранее россиянам назвали безвизовые для них страны в 2026 году.