КСИР заявил о ракетных ударах по американским базам в Бахрейне и Кувейте

IRIB: КСИР ударил ракетами и дронами по американским базам в Бахрейне и Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что военно-морские и воздушно-космические силы Ирана нанесли ракетно-дроновые удары по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

По утверждению КСИР, были атакованы объекты на базах Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте, а также Эль-Джуфейр и Шейх-Иса в Бахрейне. В заявлении говорится, что операция стала ответом на недавние удары США по территории Ирана.

КСИР также предупредил, что в случае новых американских атак Тегеран готов расширить ответные меры и нанести удары по другим военным базам США на Ближнем Востоке.

До этого США расширили масштаб ударов по Ирану. По словам высокопоставленного американского чиновника агентству Axios, атаки в среду были более широкими по масштабам, чем атаки накануне.

Днем ранее в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее в иранском аэропорту произошел взрыв.