«Под угрозой жизнь и безопасность». Украина уже вносит евродепутатов на сайт «Миротворец»

Депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник отреагировала на попадание в базу украинского сайта «Миротворец», потребовав остановить ускоренное принятие Украины в Евросоюз. Она назвала внесение в список инструментом устрашения. Ранее политик на заседании разорвала флаг УПА и выступила с резкой критикой Киева. ЕП принял заявление с осуждением героизации бандеровцев на Украине, но поляки остались недовольны мягкостью формулировок.

Депутат Европарламента (ЕП) Ева Зайончковская-Герник потребовала остановить процедуру ускоренного принятия Украины в Евросоюз. Об этом она объявила в соцсети X.

Таким образом она отреагировала на свое включение в базу украинского сайта «Миротворец». Польский политик обратила внимание, что ранее туда были занесены и некоторые ее коллеги.

«Украинские службы ведут список «Миротворец», в который вносят имена людей, подлежащих травле, запугиванию и устранению. <…> Это бандитизм и подлость по отношению к дипломатам ЕС!»

— написала депутат.

Она потребовала от председателя Европарламента Роберты Метсолы отреагировать на произошедшее и защитить дипломатов ЕС, поскольку их «жизнь и безопасность в данный момент находятся под угрозой». Сама Метсола публично обращение не комментировала.

Зайончковская-Герник выразила уверенность, что в базу «Миротворца» ее внесли за осуждение чествования «геноцидников» из возглавляемой пособником нацистов Степаном Бандерой Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА).

Поводом послужило ее выступление в Европарламенте 7 июля. Во время дебатов по вопросу Украины она разорвала флаг УПА. Она назвала его символом геноцида поляков и заявила, что «путь Украины в ЕС с символом убийц на флагах — это позор». Также депутат выразила уверенность, что действия президента Украины Владимира Зеленского по героизации нацизма заслуживают порицания.

На следующий день ее внесли в «Миротворец», обвинив в якобы «публичном надругательстве над боевым знаменем подразделений украинской армии» и «манипулировании общественно значимой информацией с целью разжигания ненависти».

Осудили, но не совсем

8 июля Европарламент выпустил заявление по итогам сессии, в котором, среди прочего, осуждался указ Зеленского о присвоении Независимому центру специальных операций «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименования «имени героев УПА».

«Депутаты Европарламента выражают сожаление по поводу игнорирования польских чувств и скорби и считают, что это решение подрывает добрососедские отношения, призывают к деэскалации и возобновлению добросовестных усилий по примирению», — сказано в пресс-релизе.

В самой Польше, выступившей инициатором поправки к заявлению, итоговую формулировку встретили неоднозначно. Как пишет портал Interia, депутат ЕП Борис Будка назвал документ «четким сигналом Украине» о недопустимости прославления бандеровской идеологии.

В то же время евродепутат Яцек Оздоб оказался возмущен мягкостью подобранных слов:

«Сторонники [премьера Польши Дональда] Туска и [спикера Сейма республики] Влодимежа Чажастого заблокировали попытки Европейского парламента назвать бандеровцев бандитами и виновниками геноцида».

Из опубликованного изданием Wiadomosci анализа, проведенного центром Res Futura Data House, следует, что только 12% пользователей интернета в Польше считают резолюцию ЕП и действия своего правительства «достаточной» реакцией на политику Киева по прославлению УПА. В то же время 88% респондентов называют ответ слабым .

«В комментариях в интернете повторялся аргумент о том, что «сожаление» вместо однозначного осуждения «является проявлением политической трусости», и что отклоненные поправки, признающие геноцид, «лишают документ реальной силы», — сказано в статье.

После присвоения украинскому спецподразделению названия «имени героев УПА» президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. При этом Туск выступил против такого решения, в соцсети X заявив, что оно якобы выгодно президенту России Владимиру Путину.

В качестве ответа ряд государственных деятелей Украины, в том числе министр иностранных дел Андрей Сибига и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), объявили об отказе от польских наград.