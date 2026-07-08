«У нас будет сделка»: Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре, 8 июля 2026 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние несколько недель был достигнут хороший прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что обе стороны хотят его завершения, и выразил надежду, что сделку удастся заключить. При этом американский лидер не стал называть крайних сроков ее достижения. В то же время газета The New York Post рассказала, что Киев отошел от проекта плана США по прекращению огня и добивается более выгодного соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

За последние несколько недель в урегулировании конфликта на Украине был достигнут хороший прогресс. Об этом в рамках переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО заявил президент США Дональд Трамп.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») желает урегулирования и, я думаю, президент [России Владимир] Путин желает урегулирования. Обычно это означает, что происходит урегулирование. Но кто знает», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что Путин и Зеленский могут скоро встретиться, однако подобная встреча вряд ли произойдет в Москве .

Также Трамп рассказал, что Вашингтон не ставит крайних сроков урегулирования конфликта, так как «слишком много всего происходит». В то же время глава Белого дома выразил надежду, что сторонам удастся заключить сделку.

«Думаю, если мы придем к решению [конфликта на Украине], а я считаю, что придем, то у нас будет сделка. Мы хотим убедиться, что сделка окажется прочной. Некоторые считают, что не будет. Я считаю, что будет», — отметил Трамп.

Президент США также подчеркнул, что не ожидает возобновления конфликта России и Украины в случае, если стороны достигнут соглашения о мире. По его словам, если сделку удастся заключить, Москва «будет очень довольна» и займется другими делами.

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Киев отошел от плана

Накануне переговоров The New York Post (NYP) сообщила, что Киев отошел от проекта плана по прекращению огня, который поддерживают США, и добивается более выгодного соглашения.

Украина и ее союзники по Североатлантическому альянсу пытаются убедить Дональда Трампа в том, что Украина по-прежнему обладает рычагами влияния. Причем не только на поле боя, но и за его пределами, включая боевой опыт, разведданные и роль в обеспечении безопасности Европы. Лидеры стран ЕС, как рассказал газете европейский чиновник, также призвали Трампа рассматривать Украину как стратегический актив, а не как обузу.

«Усилия выходили за рамки официальных переговоров: каждый из лидеров преподнес Трампу подарок на день рождения во время частного ужина в кулуарах саммита [«Большой семерки»], который состоялся сразу после 80-летия президента», — раскрыла NYP.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина отметила, что отношение администрации Трампа к России уже изменилось. Это, по ее словам, произошло после того, как многочисленные попытки наладить диалог с Москвой не принесли существенного прогресса. Анонимный украинский чиновник также заявил, что Вашингтон теперь признает, что Москва не ведет серьезных переговоров о прекращении конфликта.

«Украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту того же мирного соглашения», — добавила газета.

Трамп не дает обещаний

Однако попытки европейских лидеров склонить Трампа на сторону Украины, похоже, не увенчались успехом. По данным источника Bloomberg, на закрытом заседании лидеров стран НАТО президент США не дал конкретных обещаний по дальнейшей поддержке Киева.

Агентство отметило, что европейские чиновники хотели переключить внимание Трампа на Украину, однако получили лишь общие обещания поддержки. Глава Белого дома заявил союзникам, что США готовы продолжать продавать оружие европейцам, которые те затем смогут передать Киеву.

Большая же часть выступления Трампа была посвящена недовольству по поводу ситуации с Ираном. Американский лидер, как отметил Bloomberg, жаловался на то, что европейские союзники США оказали Вашингтону недостаточную поддержку.