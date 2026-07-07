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Политика

В Германии подняли вопрос об уничтожении БПЛА в небе над Украиной

Депутат бундестага Вагенер: НАТО нужно сбивать беспилотники в небе над Украиной
Inna Varenytsia/Reuters

Североатлантический альянс (НАТО) должен разработать механизмы уничтожения российских БПЛА в небе над Украиной. Об этом изданию «Укринформ» заявил депутат Бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Робин Вагенер.

«Мы не должны ждать, пока российские беспилотники нарушат воздушное пространство Румынии или Польши. Вместо этого стоит вместе с Украиной обсудить, как можно нейтрализовать такие угрозы еще в украинском воздушном пространстве - разумеется, с согласия Украины», — заявил Вагенер.

По его словам, во время встреч с представителями Украины регулярно слышатся призывы к тесной интеграции систем ПВО республики со странами НАТО.

До этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал союзников на Западе и призвал их выполнять то, что они обещали, после удара возмездия ВС РФ. Глава государства заявил, что Украине нужен пакет защиты и ракеты для ПВО. По его словам, на этом фоне необходимо быть сплоченной командой «вместе с европейцами и американцами, которые обещали и обещают» поддержку. ВСУ необходимы снаряды, чтобы сбивать баллистику, однако их нет в необходимом количестве, заметил Зеленский.

Ранее генсек НАТО прокомментировал удар возмездия ВС РФ по Украине.

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