Депутат Рижской думы рассказал, что в Латвии хотят запретить русские имена и фамилии

В Латвии выдвигают предложения о запрете в стране русских имен и фамилий. Об этом РИА Новости рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов.

Он пояснил, что такие требования исходят от различных общественников, блогеров и даже политиков, желающих ассимилировать всех русских в стране.

Так, один из «лидеров мнений» Латвии, ссылаясь на запрет использования «негосударственного», то есть русского языка в общественном пространстве, предлагает даже запретить русскоязычные надписи на кладбищах.

Депутат подчеркнул, что любой блогер в Латвии имеет право всячески оскорблять русскоязычное население, а если русскоязычные отвечают на такие выпады, то рискуют сразу попасть под преследование криминальной полиции.

15 января стало известно, что в Латвии хотят прекратить радиовещание на русском языке в течение ближайших восьми лет.

Ранее в Совфеде заявили, что Латвия должна «ответить» за притеснение русского языка.

 
