В Латвии хотят прекратить радиовещание на русском языке в ближайшие годы

Власти Латвии хотят прекратить радиовещание на русском языке в течение 8 лет
Глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш предлагает прекратить радиовещание на русском языке в течение восьми лет. Об этом сообщает LSM.

«По словам Аболиньша, 14 января он внес в парламент предложение, предусматривающее поэтапное прекращение русскоязычного радиовещания в течение восьми лет», — говорится в сообщении.

Он предложил больше не продлевать лицензии, позволяющие вещать в Латвии на русском языке. Последняя из них истекает в 2034 году.

По его словам, на русском языке в стране вещают 13 из 40 радиостанций.

Недавно депутаты парламента Латвии от национал-консервативной партии «Национальное объединение» Артурс Бутанс и Юргис Клотиньш предложили внести изменения в закон, согласно которому реклама на местном телевидении и радио должна быть только на латышском языке. Отмечается, что исключением станут иностранные СМИ, которые вещают на иностранном языке и ретранслируются в Латвии.

Ранее Латвия закончила строить забор на границе с Россией.

