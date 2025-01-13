Экс-депутат ЕП объяснил, почему в странах Балтии процветает русофобия

В странах Балтии процветает русофобия, поскольку часть граждан боятся высказаться против, а другие, особенно представители молодого поколения, верят антироссийской пропаганде. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист, бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.

«Они, может быть, на кухне и бухтят уже, что электричество и газ стали дороже, но они 30 лет идут и голосуют за те националистические партии, веря в лозунги «а завтра Россия нападет» и «русский язык является угрозой для существования латвийской государственности», или эстонской», — сказал эксперт.

Он добавил, что современное поколение прибалтов верит западной пропаганде о том, что «русские только порабощали, сгоняли всех в ГУЛАГ и запрещали говорить на национальных языках».

9 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининград якобы исторически является литовским городом и должен носить название Караляучюс.

В Кремле отметили, что слова литовского лидера говорят о территориальных претензиях к РФ, и Москва это учтет.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь назвала президента Литвы «картонной дурилкой» из-за слов о Калининграде.

Ранее в России предложили пересмотреть итоги Второй мировой войны.