«Ракеты полетят и туда»: в России рассказали о производстве Patriot для Киева в Европе 

Страны НАТО строят в Германии и Румынии заводы по производству ракет для систем Patriot, которые потом передадут Украине. При этом Киев не получит от Вашингтона лицензию на производство этого вида оружия. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он не исключил, что по упомянутым заводам в случае эскалации конфликта НАТО с Россией могут быть прилеты.

«Во-первых, завод строится в Германии, он будет в следующем году запущен. Украина уже заявила о том, что она 600 ракет покупает с этого завода [оборонной компании] Lockheed Martin. В Румынии завод строится. Поэтому теоретически я думаю, что на территории Украины вряд ли будут размещать производство, потому что ясно, что тут же прилетит. Там ничего не останется. На территории Румынии какой-то цех они могли бы, конечно, построить — это вполне возможно», — отметил аналитик.

По словам Кнутова, системы Patriot – это крайне сложное вооружение, которое имеет много «совершенно секретных» элементов. Американцам будет невыгодно, если они попадут в руки российских специалистов, в связи с чем США вряд ли дадут лицензию на производство ракет ПВО Patriot Киеву.

Как считает военный эксперт, заводы по производству таких ракет в Германии и Румынии вполне могут заработать в ближайшие годы. Кнутов не исключил, что в случае эскалации конфликта России и НАТО ракеты ВС РФ «полетят и туда».

«Пока, во всяком случае, считают, что нет. Я думаю, что если будет обострение, то полетят и туда», — сказал он.

2 июня украинский лидер Владимир Зеленский вновь потребовал от США лицензию на производство ракет ПВО Patriot. По его словам, Украине «нужно свое производство» таких ракет.

Ранее министр обороны Украины направил письма в десятки стран с одной просьбой.