В Польше хотят запретить экспорт оружия без согласия парламента

Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак, представляющий правую коалицию «Конфедерация», выступил с инициативой запретить передачу польского оружия за границу без официального согласия парламента. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Поводом для этого требования стали подозрения в тайных поставках ракет для систем ПВО Patriot Украине.

«У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно, через парламент, отправило на Украину ракеты Patriot, которые крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал», — написал вице-спикер.

По его словам, это единственные системы, способные сбить российские ракеты «Искандер», которые могут угрожать Польше из Калининградской области.

4 июля польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что Варшава намерена пересмотреть объемы помощи Киеву. Он призвал польских политиков проявлять осторожность в любых заявлениях о дальнейшей финансовой поддержке, оказываемой Украине.

Ранее в Польше заявили, что ждут шага от Украины после скандала из-за героизации членов УПА (организация запрещена в России).