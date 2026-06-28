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В США сообщили об ударах по военным целям Ирана

CENTCOM: США нанесли удары по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что американские силы нанесли удары по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсети X.

Отмечается, что меры были предприняты в ответ на иранскую атаку по панамскому танкеру Kiku, который перевозил более 2 млн баррелей нефти.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе. Один из них нанёс прямой удар по верхней палубе крупного дорогостоящего грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

По словам главы Белого дома, в ответ на это американская авиация нанесла удары по складам с ракетами и дронами Ирана.

24 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, но Россия высоко оценивает подписанный сторонами меморандум о взаимопонимании.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума

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