«Трамп был впечатлен». СМИ узнали, что США помогли ВСУ атаковать НПЗ в Москве

Financial Times раскрыла, что США предоставили Киеву разведданные для нанесения ударов вглубь России, в том числе для недавней атаки на московский НПЗ. Как сообщило издание, президент США Дональд Трамп был «чрезвычайно впечатлен и воодушевлен» результатами ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Вашингтон, по всей видимости, отходит от роли объективного посредника в урегулировании конфликта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Американская разведка помогла ВСУ в нанесении ударов по объектам в глубине России, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Finanсial Times (FT).

Издание не раскрыло деталей, но уточнило, что западные союзники Украины призвали США продолжать предоставлять Киеву разведданные. Также FT отметило, что американский лидер Дональд Трамп был «чрезвычайно впечатлен и воодушевлен» атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки».

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-ле-Бен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними «военными результатами» Киева», — подчеркивает газета.

Издание Kyiv Independent при этом сообщало, что глава Белого дома в частном порядке посоветовал украинскому лидеру действовать «смелее», чтобы подтолкнуть Москву к переговорам. Сам Зеленский после встречи рассказал, что Трамп и госсекретарь США Марко Рубио «впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий» на производство ракет для комплексов Patriot на Украине . По его словам, у Киева уже есть все технические возможности, необходимо только личное одобрение американского президента. Он, как уточнил Зеленский, «планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине».

В октябре FT уже писала, что Вашингтон предоставляет Киеву данные для нанесения ударов по российским энергообъектам. Как утверждали источники газеты, развединформация помогала ВСУ определять маршрут, высоту и время ударов, а также позволяют украинским дронам уклоняться от российских систем ПВО. Собеседники издания отмечали, что таким образом США хотели ослабить экономику РФ и вынудить стороны конфликта сесть за стол переговоров.

США — больше не объективный посредник?

Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в разрешении Трампа на ужесточение ударов ВСУ по России.

«Я не думаю, что это отражает действительность. Это скорее выдавать желаемое за действительность», — сказал Лавров.

При этом накануне он заявил, что США, видимо, отходят от роли объективного посредника в урегулировании конфликта. Министр отметил, что не хочет даже думать о том, что саммит на Аляске был попыткой выиграть время.

«Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», — отметил он.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также подчеркнул, что одна из сторон договоренностей в Анкоридже оказалась неспособна их выполнить в полной мере, явно намекая на США.

«Были достигнуты действительно понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись на, как я понимаю, на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева», — пояснил Ушаков.

Ранее помощник российского лидера также говорил, что Москва ждет не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы и реализации собственных целей.

«Пытаются создать проблемы»

Президент РФ Владимир Путин, комментируя недавние атаки ВСУ на Москву и Крым, накануне заявил, что Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре, чтобы посеять в обществе сомнения в успехе российских вооруженных сил, отвлечь от ситуации на фронте. По его мнению, Киев пытается компенсировать военные неудачи и потерю территорий атаками по российским регионам.

«Пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон — о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят», — подчеркнул глава государства.

Путин дал кабмину и Минобороны поручение принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак ВСУ.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуация для Киева ухудшается каждый день.

«Наши военные продвигаются по всему фронту и в определенное время наступят необратимые процессы для киевского режима. Поэтому киевский режим огрызается, огрызается как может», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, Минобороны России и другие ведомства круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов.