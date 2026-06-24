Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Песков рассказал о работе по минимизации последствий атак ВСУ

Песков: МО круглосуточно работает над минимизацией последствий ударов ВСУ
Roman Naumov/Global Look Press

Минобороны России и ряд других ведомств круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов украинских войск по российским гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, Украина «огрызается», как может, «в силу своей уже очевидной нацистской натуры» ударами по гражданским объектам России.

«Президент [РФ Владимир Путин] сказал, что вполне возможно это всё минимизировать и нужно минимизировать», — сказал Песков.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ глава государства отметил, что дополнительные угрозы со стороны Украины должны сводиться к минимуму «прежде всего силами министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительства Российской Федерации», а также руководителей регионов.

Президент РФ поручил кабмину и регионам ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работы по купированию угроз от атак Вооруженных сил Украины.

Также Путин заявил, что теракты Украины стимулируют российских военных выполнять задачи СВО.

Ранее Путин напомнил причину начала СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июня. Новое ограничение по семейной ипотеке, сокращение контрольных в школе и предупреждение о смерчах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!