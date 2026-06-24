Песков рассказал о работе по минимизации последствий атак ВСУ

Минобороны России и ряд других ведомств круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов украинских войск по российским гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, Украина «огрызается», как может, «в силу своей уже очевидной нацистской натуры» ударами по гражданским объектам России.

«Президент [РФ Владимир Путин] сказал, что вполне возможно это всё минимизировать и нужно минимизировать», — сказал Песков.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ глава государства отметил, что дополнительные угрозы со стороны Украины должны сводиться к минимуму «прежде всего силами министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительства Российской Федерации», а также руководителей регионов.

Президент РФ поручил кабмину и регионам ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работы по купированию угроз от атак Вооруженных сил Украины.

Также Путин заявил, что теракты Украины стимулируют российских военных выполнять задачи СВО.

Ранее Путин напомнил причину начала СВО.